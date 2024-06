El primero: Cristiano Ronaldo rompe récord al debutar en la EURO 2024

Este martes 18 de junio del 2024, en el partido de Portugal vs República Checa que se disputó en el estadio Red Bull Arena que tiene una capacidad para más de 40,000 personas, Cristiano Ronaldo logró un nuevo récord.

El delantero Portugues, se convirtió en el primer jugador en la historia de la Eurocopa en disputar seis ediciones, algo que nunca antes había pasado. Cristiano ha podido disputar la edición 2004, 2008, 2012, 2016 y 2021.

Con su arranque como titular ante Chequia, la Euro 2024 se convierte en su sexto torneo disputado.

A sus 39 años, el bicho es el primer jugador con más ediciones de la Euro disputadas. Previo a su debut, en sus redes sociales decidió publicar un video y mandar un emotivo mensaje dirigido a sus compañeros de equipo y a los aficionados de Portugal.

“Portugués,

Hoy comienza otro capítulo de nuestra historia. Recuerdo con cariño mi primer día con la selección, un viaje lleno de retos y victorias. Ahora tengo el honor de estar al lado de un equipo de campeones, lleno de talento y determinación. Con la fuerza y el apoyo de todos, convertimos los sueños en realidad. Luchemos juntos por otro triunfo. Unidos somos imparables.

¡Fuerza Portugal!”

Portugueses,

Hoje começa mais um capítulo da nossa história. Lembro-me com carinho do meu primeiro dia com a seleção, uma jornada repleta de desafios e vitórias. Agora, tenho a honra de estar novamente ao lado de uma equipa de campeões, cheia de talento e determinação. Com a… pic.twitter.com/ITTwyDtfKe

