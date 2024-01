Cristiano Ronaldo critica a los premios The Best

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se ha enfriado con el paso del tiempo, no juegan en la misma liga ni para eternos rivales como lo hicieron cuando militaban en España, cada uno recala en ligas alejadas de los reflectores europeos y la edad ya es un factor importante. Sin embargo, la reciente entrega de premios individuales al argentino parece pesarle al portugués, quien recientemente criticó en una entrevista a los galardones The Best.

Poco después de hacerse con un octavo Balón de Oro, la FIFA designó a ‘La Pulga’ como el mejor futbolista de 2023, ello a pesar de solo encontrar portería rival en 28 ocasiones con el combinado nacional, el PSG y el Inter de Miami. Muchos ponían como favorito al delantero danés del Manchester City Erling Haaland y la decisión dejó a bastantes aficionados inconformes. Entre ellos se encuentra el estelar luiso que marcó 54 dianas en 2023.

“Estoy acostumbrado y sé cómo funcionan estas organizaciones. Para ser sincero, no vi la ceremonia de entrega de los premios The Best”, refirió el histórico atacante europeo. “Creo que, en cierto modo, estos premios están perdiendo credibilidad. Hay que analizar toda la temporada. No quiero decir que Messi no lo mereciera o Haaland o incluso Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios. Y no es porque haya ganado en Globe Soccer. Pero son hechos, son números. Y los números no engañan”.

Cristiano Ronaldo no solo lo hizo en Arabia con el Al-Nassr, también fue uno de los jugadores más importantes del combinado nacional y ayudó a Portugal a clasificarse a la Euro 2024 con sus goles. A pesar de esta a pocos días de cumplir los 39 años de edad, está en plena forma física y la motivación sigue a tope.

CR7 sobre marcar goles en cualquier lugar del mundo

Cristiano Ronaldo dijo que marcar goles es igual de complicado en cualquier parte del mundo, durante 2023 volvió a ser el mismo monstruo frente a portería que hemos visto desde que debutara en su país natal. “Es difícil marcar goles, ya sea en Arabia Saudí, Italia, España o Portugal. Un gol es un gol. En cierto modo, me siento aún más orgulloso de haber batido a Haaland, Mbappé y Kane”.

