¿Se retira? Cristiano Ronaldo descarta jugar el Mundial de Clubes

La carrera de Cristiano Ronaldo sigue en el aire. El contrato de jugador de 40 años de edad, el cual lo vincula al Al-Nassr de Arabia Saudita, expira a finales del mes de junio y ahora, CR7 negocia su futuro de su carrera profesional.

A pesar de que se especulaba con poder ver a Cristiano Ronaldo jugar el Mundial de Clubes, es casi un hecho que el atacante de Portugal no va a estar presente en el certamen internacional, donde se dijo que Rayados de Monterrey estaba pujando por llevarlo a sus filas durante la competencia a disputarse en Estados Unidos.

“Está casi decidido que no participaré en el Mundial de Clubes, a pesar de haber recibido muchas invitaciones y propuestas; hubo conversaciones y contactos, pero hay que pensar a corto, mediano y largo plazo”, dijo Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa previo a la Final de la UEFA Nations League en la que la escuadra lusitana se mide a la Selección de España.

Y es que entre algunas ofertas que llegaron, fueron desde Argentina. Sin dar a conocer el equipo que tuvo acercamientos, el Mundial de Clubes lo van a disputar Boca Juniors y River Plate.

“Nunca se sabe, el tiempo está ahí. Tengo 40 años, pero no puedo decir que de esta agua nunca beberé. Lo veo difícil, pero me gusta mucho. No fui nunca a la Argentina, pero quiero ir”, agregó CR7 entre risas.

La Selección de Portugal se mide a España este domingo a las 13:00 horas. El encuentro se va a disputar en la cancha del Allianz Arena, siendo un compromiso que atrae las miradas alrededor del mundo por ver el enfrentamiento de Cristiano Ronaldo ante Lamine Yamal, quien está llamado a ser una de las futuras estrellas a nivel internacional.

