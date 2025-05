¿Cristiano Ronaldo dominará la tierra de Messi? Insólito pedido en España y Argentina

Cristiano Ronaldo posteó en sus redes sociales un mensaje que parece confirmar su salida del Al-Nassr tras no conseguir ningún campeonato esta temporada , pese a haber sido uno de los mejores del equipo, según las estadísticas

posteó en sus redes sociales un mensaje que , pese a haber sido Cristiano Ronaldo puede continuar su carrera en cualquier equipo, aunque rumores apuntan que sería a uno de los 32 participantes del Mundial de Clubes. Por ello, un ex entrenador argentino lo pidió para uno de los conjuntos más grandes del continente americano. ¿Conoce cuál es?

Cristiano Ronaldo tuvo una temporada complicada con el Al-Nassr, pues además de no conseguir ningún campeonato, el equipo saudí no clasificó a la Champions asiática del próximo año futbolístico. Por ello, el portugués estaría buscando un nuevo equipo y no a cualquiera, pues rumores apuntan que llegaría a uno de los 32 que disputarán el Mundial de Clubes 2025, incluso en la lista está uno de la Liga BBVA MX .

@cristiano Cristiano Ronaldo podría dominar la tierra de Messi tras pedido de ex entrenador argentino

Si bien es cierto que aún no se confirma su salida del conjunto de Arabia Saudita, el futbolista encendió las redes sociales al postear una frase en la que deja ver que su carrera tomará nuevos aires: “Este capítulo se terminó”, publicó. Aunque lo que más ha llamado la atención en las últimas horas fue la declaración de un ex entrenador argentino, quien pidió a CR7 para uno de los equipos más importantes del continente americano: Boca Juniors.

¿Cristiano Ronaldo podría vestir los colores de un equipo de la tierra de Messi?

En el Chiringuito, programa deportivo español, el ex futbolista y entrenador argentino Jorge D’ Alessandro pidió a Cristiano Ronaldo para que refuerce a Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025, que se disputará del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos. En sus declaraciones detalló que ve más a CR7 en un conjunto argentino que brasileño, pues le vendría bien el estilo de juego del Xeneize. Por ello, hizo un llamado a Juan Román Riquelme, actual presidente del conjunto, a pujar e intentar fichar por el que es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo. No obstante, esto solo se trató de una petición de una persona que anhela ver al portugués en un conjunto importante, donde jugaron las leyendas Diego Maradona y el arquero Hugo Orlando Gatti.