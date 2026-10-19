Cristiano Ronaldo recibe un castigo que no esperaba por desafiar a Portugal

Cristiano Ronaldo está acostumbrado a que sus decisiones provoquen titulares, pero esta vez el precio de una ruptura con la selección portuguesa quedó escrito en una resolución disciplinaria. El delantero de 41 años recibió una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros por abandonar la concentración nacional durante la última fecha FIFA.

La sanción fue anunciada este lunes por el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), que consideró acreditada la infracción cometida por el capitán de Portugal. El organismo determinó que el jugador actuó de manera intencionada al incumplir el reglamento federativo.

El castigo llega después de un episodio que expuso las tensiones entre una de las figuras más importantes de la historia del futbol portugués y el seleccionador Jorge Jesus. La disputa no nació por una lesión ni por una diferencia táctica durante un partido, sino por el papel que Ronaldo esperaba tener dentro del equipo.

La suplencia que encendió la disputa

🚨🇵🇹 OFFICIAL: Cristiano Ronaldo has been suspended for 30 days plus fined for €255. The decision has been made by Portugal Federation after he left the national team’s camp in Denmark. Cristiano himself had suggested a punishment after apologizing for that. https://t.co/oXEXM4JaI7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2026

El conflicto se produjo después del encuentro contra Noruega, disputado el 27 de septiembre. Ronaldo permaneció en el banquillo sin ingresar al campo, pese a que, según su versión, el entrenador había incumplido compromisos relacionados con su participación.

El delantero sostuvo que Jesus había faltado a su palabra en dos ocasiones. El técnico negó que existiera un acuerdo previo, aunque dejó abierta la posibilidad de que Ronaldo regresara a la selección una vez resuelta la situación.

La tensión escaló el 30 de septiembre, cuando el atacante abandonó la concentración portuguesa en Copenhague antes del partido contra Dinamarca por la Liga de las Naciones. La federación abrió un procedimiento disciplinario y ordenó una suspensión preventiva mientras analizaba el caso.

Una multa mínima para una figura mundial

La resolución impuso a Ronaldo una multa de 255 euros, además de los 30 días de suspensión. La cantidad contrasta con la dimensión deportiva y comercial de una figura que ha construido una carrera entre récords, títulos y contratos millonarios.

Sin embargo, el aspecto más relevante no es el monto económico, sino el alcance de la sanción. La federación no precisó qué partidos o actividades quedarán comprendidos ni aclaró si el periodo de suspensión preventiva ya cumplido se descontará del castigo definitivo.

Ronaldo se había disculpado por no saludar a los aficionados después del partido contra Noruega y por abandonar a sus compañeros. También manifestó su disposición a volver a la selección una vez cumplida cualquier sanción derivada del incidente.

Portugal mantiene abierta la puerta

Pedro Proença, presidente de la federación portuguesa, expresó que existe voluntad de facilitar el regreso del capitán cuando el asunto quede resuelto. Jesus también había dejado abierta esa posibilidad, aunque el retorno dependerá de las decisiones deportivas y de la evolución de la relación entre ambos.

El episodio deja una pregunta pendiente para Portugal. A sus 41 años, Ronaldo continúa siendo una figura central del equipo, pero su jerarquía no lo exime de las reglas federativas.

La sanción cierra el expediente disciplinario, aunque no resuelve por sí sola el desacuerdo que lo originó. El siguiente capítulo será saber si el capitán y el seleccionador pueden reconstruir una relación que permita al máximo referente portugués volver a vestir la camiseta nacional.