Mientras compiten por el Balón de Oro, Luis Enrique define quién es mejor entre Lionel Messi y Lamine Yamal

Lionel Messi y Lamine Yamal son dos de los favoritos a ganar el Balón de Oro 2026 que se entregará la próxima semana. A pesar de que estamos hablando de dos generaciones totalmente distintas de futbolistas, las comparaciones entre ambos son imposibles de evitar. En este caso, le tocó ser consultado a Luis Enrique, director técnico que entrenó al astro argentino y que ahora enfrentará a la joya española.

Previo al duelo de UEFA Champions League entre Barcelona y Paris Saint-Germain, el estratega español pasó por conferencia de prensa y fue consultado acerca de la reciente exposición de Yamal y las comparaciones con el crack del Inter Miami. Lejos de sumarse a la ola, Luis Enrique le puso paños fríos a la situación y dejó en claro el rol que ocupa cada futbolista.

Luis Enrique defiende a Lionel Messi: no habrá otro igual como él

El entrenador del conjunto francés aseguró que Lamine lo está haciendo muy bien y resaltó su forma de pensar donde busca hacer su propia historia, evitando compararse con ‘Leo’ Messi. Sin embargo, Luis Enrique advirtió que cualquier futbolista que quiera compararse con el astro argentino saldrá perdiendo, ya que según su perspectiva, es el mejor jugador de la historia.

“Lo que está haciendo muy bien Lamine, y lo que le escuché siempre decir, es que él quiere ser Lamine Yamal. Lo está haciendo muy bien, está mejorando en todos los aspectos del juego y comparar al mejor jugador de todos los tiempos, Leo Messi, con cualquier otro jugador... ahí no va a ganar nadie. Quizás en el futuro podamos hablar, ahora mismo creo que Lamine es muy inteligente, quiere ser la mejor versión de Lamine Yamal, pero mejor no compararse a Leo Messi”, sentenció.

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Luis Enrique revela cómo intentará frenar a Lamine Yamal

Más allá de las comparaciones con Messi, Luis Enrique también fue consultado sobre cómo intentará detener a Lamine Yamal en el próximo duelo entre PSG y Barcelona. El entrenador español dejó en claro que su estrategia pasa por controlar la posesión y reducir las oportunidades del delantero para entrar en contacto con la pelota.

“La mejor manera de defender a Lamine es tener el balón”, aseguró el técnico del conjunto francés. De esta manera, buscará que el Barcelona pase más tiempo persiguiendo la pelota y que su principal figura tenga menos posibilidades de desequilibrar en ataque.