¿Cristiano Ronaldo es el 1? Estos son los futbolistas mejor pagados en 2025

A pesar de tener 40 años, y de alejarse de la élite del futbol mundial desde hace algunas temporadas, Cristiano Ronaldo sigue siendo el futbolista mejor pagado al término de este año 2025. Ahora bien, ¿quiénes lo acompañan en esta codiciada lista y qué jugadores destacan de los demás?

Los mejores hinchas de Messi

De acuerdo con información del portal Forbes, Cristiano Ronaldo continúa colocándose como el primer lugar dentro de los futbolistas mejor pagados del mundo gracias a una impresionante cantidad de 280 millones de dólares al año, lo cual lo pone por encima de otros jugadores, incluso de Lionel Messi.

¿Qué jugadores acompañan a Cristiano Ronaldo como los mejores pagados del 2025?

Vale mencionar que esta cantidad deriva del salario que tiene con el Al Nassr, así como los patrocinios con los que cuenta. En el segundo puesto, bastante retirado del portugués, se ubica Lionel Messi con alrededor de 130 millones de dólares por año, mientras que el top 3 lo cierra Karim Benzema con poco más de 104 millones.

Te puede interesar: ¿Qué fue de Chad Gable, luchador que le dio vida a El Grande Americano?

Te puede interesar: ¿Cuál es la condición para que Gilberto Mora fiche por el Real Madrid?

Dentro de la lista de Forbes también destacan jugadores como Kylian Mbappé, del Real Madrid, con 95 millones de dólares, mientras que Erling Haaland del Manchester CIty y Vinícius Jr, de la Selección de Brasil, ostentan 80 y 60 millones respectivamente, esto gracias a sus salarios y a las oportunidades comerciales con las que cuentan.

Finalmente, alguien que ha comenzado a llamar poderosamente la atención es Lamine Yamal, futbolista del Barcelona que apenas cuenta con 18 años de edad pero que, sin embargo, ya se embolsa alrededor de 43 millones, cantidad que sigue estando muy lejos de lo que suma Cristiano Ronaldo.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo en su carrera?

Una de las razones por las cuales Cristiano Ronaldo se mantiene tan vigente pese a su edad radica en el récord de goles que ostenta, pues ahora mismo cuenta con un total de 949 anotaciones. En otras palabras, le restan solamente 52 dianas para superar la marca de los 1000 tantos, algo nunca antes visto hasta ahora.