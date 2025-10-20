deportes
Nota

Chad Gable, el luchador que pasó de ser El Grande Americano a ser “olvidado” por la WWE

Chad Gable fue la primer superestrella que tuvo a bien darle vida a El Grande Americano; sin embargo, han pasado meses desde que se sabe poco de él.

chad-gable-primer-grande-americano-wwe.jpg
Instagram: Chad Gable / El Grande Americano
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
El Grande Americano ha destacado como uno de los luchadores sorpresa dentro del 2025, pues tanto en México como en Estados Unidos ha logrado un nivel de popularidad que muy pocos esperaban. Ahora bien, ¿te has preguntado qué pasó con Chad Gable, estrella que le dio vida por primera vez a este luchador?

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Para poner un poco de contexto, fue durante los primeros meses de este año que Chad Gable, reconocida estrella de la empresa, comenzó a utilizar máscara para hacerse llamar El Grande Americano. No obstante, tiempo después el personaje pasó a Ludwig Kaiser, quien dicho sea de paso ha superado las expectativas.

¿Qué fue de Chad Gable, quien le dio vida por primera vez a El Grande Americano?

Lo primero que tienes que saber es que Chad Gable no dejó el personaje de El Grande Americano por órdenes de la empresa, sino por una lesión que le impidió mantenerse de forma constante en las ediciones de RAW. De hecho, la lesión del norteamericano fue tan importante que tuvo que ser intervenido.

El Grande Americano ya había penetrado de manera positiva en la afición estadounidense, por lo que la WWE decidió darle el personaje a Ludwig Kaiser. La decisión parece que fue por demás espectacular, pues con la compra de la AAA el luchador, a través de su historia de “mexicano”, comenzó a impactar en dicha empresa.

Aunado a ello, el excelente dominio del español de Kaiser hizo que El Grande Americano tuviera un micrófono aún mejor que el de Chad Gable, por lo que este se ha convertido en un elemento regular en la zona midcard de la WWE, así como una de las estrellas más importantes de la AAA en la actualidad.

¿Chad Gable dejó la WWE?

En estos momentos vale decir que Chad Gable no se ha mantenido muy activo en sus redes sociales ; de hecho, su última publicación se dio en agosto de este año. Sin embargo, se espera que, una vez que vuelva a la empresa, luche por el nombre contra Ludwig Kaiser para, así, formar una llamativa historia entre Grandes Americanos.

