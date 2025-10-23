¿Cuántos goles de penal tiene Cristiano Ronaldo en comparación con Lionel Messi?

Cristiano Ronaldo está a pocos goles de superar la marca de las 1,000 dianas, una distinción que ningún jugador ha logrado en la historia del futbol. Ante este hecho, luce interesante conocer cuántas de estas anotaciones han sido por la vía de los 11 pasos y su relación y/o su comparación con Lionel Messi.

Messi fue presentado en su nuevo equipo | La Shootería

Mientras que Cristiano Ronaldo está cerca de superar las 1,000 anotaciones como profesional, Lionel Messi podría cerrar el 2025 con poco más de 900 goles en su carrera. Por ende, muchos aficionados se preguntan cuántos de estos han sido por la vía penal, y quién de los dos ha logrado más penales acertados.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo de penal?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, a lo largo de su carrera como profesional, misma que comenzó en el Sporting Lisboa de su país natal, Cristiano Ronaldo suma un total de 177 dianas por la vía penal. Cabe mencionar que dicha estadística remota sus goles tanto en clubes como en selección.

El último tanto de Cristiano Ronaldo por mediante los 11 pasos se llevó a cabo en la pasada Fecha FIFA cuando Portugal venció a Hungría por 3-2. De igual modo, Transfermarkt menciona que el astro lusitano ha fallado un total de 35 tiros penales, siendo el último de estos en la victoria de su club ante el Al-Fateh.

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi de penal?

Los números de Lionel Messi desde el manchón penal no son del todo distintos, pues citando a la misma fuente a lo largo de su carrera el actual campeón del mundo registra 114 tantos desde los 11 pasos, el último de ellos frente al Nashville. Curiosamente, La Pulga ha fallado 32 tiros a lo largo de su etapa como profesional.

¿Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estarán en el Mundial 2026?

Mientras que Argentina ya confirmó su pase a la siguiente Copa del Mundo al quedarse con el primer lugar de las eliminatorias sudamericanas, a Portugal le restan dos unidades para asegurar su pase. Por ende, lo más natural sería ver a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi disfrutar de su sexto mundial consecutivo.