GP de México: Estos son los objetos PROHIBIDOS para ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez

El Autódromo Hermanos Rodríguez será el escenario ideal para que los mejores pilotos del mundo se vuelvan a encontrar en el GP de México, uno de los más importantes en la temporada 2025 de la Fórmula 1. En ese sentido, ¿sabías que hay varios objetivos que no puedes ingresar al recinto?

Ubicado en el centro del país, el Autódromo Hermanos Rodríguez celebrará diez años de relación con la Fórmula 1 nada más y nada menos que con el GP de México, el cual se espera traiga consigo algunas sorpresas en el circuito. Y, además de las armas y objetos punzocortantes, existen otras cosas que no puedes ingresar al estadio. ¿Cuáles son?

¿Cuáles son los objetos que no puedes ingresar al Autódromo Hermanos Rodríguez?

Las banderas con palos, aerosoles, bengalas de luz, botellas de vidrio, cadenas u bicicletas están totalmente prohibidas para su ingreso en el Autódromo Hermanos Rodríguez dado que pueden utilizarse como arma de defensa. En adición a ello, los cinturones con hebillas grandes y los cigarros también están prohibidos.

Ten en cuenta que tampoco se podrán ingresar cobijas, drones o comida ajena al GP de México, pues esta tendrás que adquirirla dentro del inmueble. Un hecho similar ocurre con las hieleras, instrumentos musicales, equipo profesional de grabación, encendedores y, por supuesto, mascotas.

Los muñecos de peluche, así como las mochilas grandes, las pelotas, pilas y paraguas tampoco están permitidos dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez. Finalmente, las sillas, los rayos láser, las almohadillas para asientos, los tripies y las tiendas de campaña también están prohibidos.

¿Cuánta afición le cabe al Autódromo Hermanos Rodríguez?

Si se cuenta la capacidad máxima, el Autódromo Hermanos Rodríguez puede albergar a poco más de 100 mil personas en sus respectivos eventos. De hecho, durante el GP de México 2024 se registró un total de 404 mil 958 aficionados en los tres días de competencia; es decir, viernes, sábado y domingo.

¿Cuándo será el GP de México?

El GP de México finalmente está aquí, por lo que debes saber que la carrera de la Fórmula 1 se llevará a cabo este domingo 26 de octubre en punto de las 14:00 horas. Se espera un aforo repleto pese a que será la primera vez en mucho tiempo que un piloto mexicano no forme parte de la partida inicial.