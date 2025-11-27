deportes
Nota

Cristiano Ronaldo no se detiene; este es el nuevo récord que podría lograr en el Mundial 2026

Cristiano Ronaldo se dice listo para disputar su sexta Copa del Mundo, misma que sería por demás especial para él luego del récord que podría cumplir.

cristiano-ronaldo-nuevo-record-mundial-2026.jpg
Instagram: Cristiano Ronaldo
Alan Chávez - Marktube
Mundial México 2026
A poco más de seis meses para que comience la Copa Mundial 2026 , las curiosidades respecto a los participantes de este evento no dejan de aparecer. Una de las últimas guarda relación con Cristiano Ronaldo, quien podría alcanzar un nuevo récord en su carrera en territorio nacional.

¡Gol de Cristiano Ronaldo! | Al-Akhdoud 0-2 Al-Nassr | Liga Saudí

Cristiano Ronaldo, junto a su Selección, son uno de los principales candidatos a obtener el título del Mundial 2026 no solo por la eliminatoria europea que realizaron, sino por las grandes figuras que tiene en el viejo continente y por contar con el máximo goleador histórico de la actualidad.

¿Qué récord podría romper Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026?

Si Cristiano Ronaldo asiste a la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá 2026, alcanzaría el récord y se convertiría, junto a Lionel Messi, en el primer jugador en disputar un Mundial en cada una de las Confederaciones, por supuesto sin contar con Oceanía en donde no se ha realizado ningún evento de tal magnitud.

Todo inició en Alemania 2006 cuando hizo su debut con Portugal para, posteriormente, llegar a Sudáfrica cuatro años después. Cristiano Ronaldo registró su primer Mundial en la Conmebol luego de Brasil 2014, por lo que volvió a Europa y jugó en Asia por primera vez en Rusia 2018 y Qatar 2022, respectivamente hablando.

Con ello, al jugador del Al Nassr únicamente le resta jugar un Mundial en la Concacaf, el cual estaría disputando en los próximos meses si es convocado por su selección. Además, no se descarta que El Bicho juegue en territorio mexicano, aunque esto dependerá del sorteo para la fase de grupos que se realizará el 5 de diciembre por las pantallas de Azteca Deportes.

¿Cristiano Ronaldo llegará a los 1000 goles en el Mundial 2026?

En estos momentos, Cristiano Ronaldo tiene 954 goles como profesional contando su paso por la Selección de Portugal, el Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr, por lo que no luce descabellado que supere la marca de las 1000 dianas precisamente en la Copa del Mundo.

Mundial 2026
Lo mejor del Mundial México 2026
Cristiano Ronaldo
Portugal
