Estos son los tenis que usará Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 y ya enloquecieron todos

Cristiano Ronaldo cerrará su carrera en justas internacionales con unos tachones inspirados en su trayectoria, los cuales utilizará en la Copa Mundial de la FIFA 2006. El portugués se ha mantenido con la misma marca desde el inicio de su carrera, la cual sacará una edición especial de los Mercurial y que enloquecieron a todos, como su juego en México, que ocasionó la caída de la plataforma de venta de boletos .

De acuerdo con Footy Headlines, la marca estadounidense sacará una edición especial de los Mercurial Vapor Superfly 1, un modelo que quedará para la historia y que es del interés de aficionados y coleccionistas, pues podría ser el último calzado que el exjugador del Real Madrid utilice en una justa mundialista. Conoce cuál es el nuevo deporte en el que incursionará el delantero.

El portugués utilizará unos Mercurial del 2009, pero en esta ocasión con un color dorado dominante. |@Footy_Headlines

Los tachones de Cristiano serán basándose en el Mercurial Vapor Superfly 1 que fue lanzado al mercado en 2009, pero ahora en color dorado con detalles en blanco y en la parte del tobillo tendrá la leyenda “CR7 Mercurial”. Lo destacable de este calzado es que contará con tecnología, aunque sin perder el diseño clásico.

TE PUEDE INTERESAR:



https://x.com/Footy_Headlines/status/2003516451676881054?s=20

Cristiano Ronaldo y su posible marca de calzado de autor

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores contemporáneos, pues cuenta con un sinfín de títulos y marcas registradas, entre las que destaca los 1 mil goles, récord que quiere imponer antes de que cuelgue los botines. Por ello, la empresa estadounidense que lo patrocina desde el inicio de su carrera, quiere lanzar la marca CR7.

El posible acuerdo entre el portugués y la empresa se realizaría en 2026, según varios reportes, a fin de replicar el éxito que tuvo con Michael Jordan, cuando lanzaron al mercado los “Air Jordan”. Pese a que aún es una opción, los fanáticos de CR7 enloquecieron, pues tendría su propia marca deportiva.