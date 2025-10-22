Esta es la situación de Cristiano Ronaldo Jr y su carrera futbolística; ¿a qué selección decidió representar?

Una de las máximas figuras de la historia futbolística está a punto de retirarse y dejar atrás un legado magnífico, sin embargo detrás viene su hijo. Cristiano Ronaldo Jr ya lleva tiempo participando de las actividades futbolísticas y hoy juega para las escuelas de Al Nassr, aunque muchas selecciones quieren que el muchacho les represente. ¿Cuántos y cuáles son los países que se pelean este fichaje? Así luce el panorama del joven de 15 años.

¿A qué selecciones podría representar Cristiano Ronaldo Jr?

En estos momentos el joven tiene claro que desea representar a la selección portuguesa, siguiendo con la tradición de su padre. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y nunca está de más dejar abiertas las demás puertas, que son cuatro en total. Por eso, aunque en estos momentos está con la Sub-16 de Portugal, veremos dónde y cuándo se da su estreno definitivo a nivel mayor.

Estados Unidos - Esta sería una opción interesante al entender que ese fue su lugar de nacimiento el 17 de junio del 2010.

España - Dado que su padre estuvo más de 3 años en España en su gloriosa etapa merengue, el Jr podría pedir la ciudadanía si alguna vez le convence representar a La Roja.

Inglaterra - Aquí se da el mismo caso que con España, pues CR7 estuvo con el Manchester United entre 2021 y 2023 en su amarga segunda etapa con los Red Devils.

Cabo Verde - Y aunque obviamente la opción más random sería la del país africano, de donde es oriunda su abuela paterna, pero la que hoy puede presumir que ya es selección mundialista.

¿Quién es la madre de Cristiano Ronaldo Jr?

Aunque históricamente se ha visto a la madre de CR7 al pendiente de su adorado nieto y quien hoy funge como su madre es Georgina Rodríguez, la mujer que lo trajo a este mundo es un secreto que nadie conoce. Todo indica que Cristiano pagó una gran cantidad de dinero a la madre del Jr para que ella nunca revelara su identidad y también para cederle la custodia completa. Por eso prácticamente nadie sabe dicha información.