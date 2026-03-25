ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo Jr podría jugar en el Real Madrid y ya realiza las pruebas

Cristiano Ronaldo Jr parece estar siguiendo el camino de su padre en su evolución como futbolista profesional. Actualmente, el delantero de 15 años forma parte de la academia del Al Nassr de Arabia Saudita, pero recientemente fue visto entrenando bajo los colores del Real Madrid mientras él, junto a su padre, se encuentran de viaje en la capital de España.

Diversos reportes indican que el hijo mayor de Cristiano Ronaldo se estuvo entrenando este pasado martes con el equipo Cadete A del Real Madrid y podría seguir haciéndolo durante los próximos días. Esto se debe a que la familia de la leyenda de Portugal se encuentra en España mientras que ‘CR7’ se recupera de una lesión muscular que sufrió el pasado 28 de febrero durante un encuentro de la Saudi Pro League.

A raíz de esta lesión, Cristiano no fue convocado para los partidos amistosos que tendrá Portugal en esta fecha FIFA de marzo, donde enfrentarán a México y Estados Unidos. Aprovechando su ausencia en la lista definitiva, Ronaldo viajó a Madrid para tratar su lesión y fue la ‘Casa Blanca’ quien le abrió las puertas a su hijo para que se entrene con ellos mientras se encuentran lejos de Medio Oriente.

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Ronaldo Jr se encuentra entrenando con futbolistas de 16 años, aunque no hay que confundir esta situación con un fichaje confirmado. Diversas fuentes mencionan que el Real Madrid está analizando el fichaje del hijo de Cristiano, pero en caso de no tomar una decisión al respecto, deberá regresar a Arabia Saudita junto con su padre para ponerse a las órdenes del Al Nassr.

Cristiano Jr podría regresar a Al Nassr

El recorrido de Cristiano Jr como futbolista

A lo largo de su prematura formación como futbolista, el hijo de la leyenda del Real Madrid ha pasado por canteras de alto nivel como Manchester United y Juventus. Actualmente, forma parte de las fuerzas básicas del Al Nassr, pero en Valdebebas evaluarán su rendimiento para conocer si es factible un futuro fichaje por los blancos.

En cuanto a su rol en el plano internacional, Ronaldo Jr tomó la decisión de representar a Portugal a pesar de haber nacido en Estados Unidos. Fue convocado por primera vez en mayo del año pasado y tuvo su debut con la selección sub-15 contra Japón. De momento, continúa con su crecimiento en las selecciones juveniles de los lusos.

