Cristiano Ronaldo sí jugará ante Newcastle

Ole Gunnar Solskjaer, entrenador del Manchester United, confirmó este viernes que Cristiano Ronaldo jugará contra el Newcastle United, pero no desveló si saldrá como titular o desde el banquillo.

El futbolista portugués iniciará este sábado su segunda etapa como ‘Diablo Rojo’ en Old Trafford, después de llegar en los últimos días del mercado de fichajes procedente de la Juventus de Turín.

Cristiano lleva varios días en Manchester, después de batir el récord de goles internacionales con Portugal, y se ha entrenado ya con sus nuevos compañeros.

“Ha tenido una buena semana con nosotros y seguro que va a estar este sábado en el campo en algún momento”, dijo Solskjaer en rueda de prensa, sin desvelar si saldrá en el once inicial.

“Sabemos todo lo que ha logrado en su carrera, pero viene aquí a ganar más. Es lo que hace. Ha vivido siempre con la mayor disciplina posible. Incluso cuando llegó aquí, recuerdo lo bien que se preparaba. Llegaba 45 minutos antes a los entrenamientos”.

Quiere títulos

El astro portugués, Cristiano Ronaldo, habló sobre su regreso al club inglés, Manchester United y afirmó que no llegó a Old Trafford de vacaciones sino a ganar títulos de nuevo, así como lo hizo en su primera etapa con los “Red Devils”, entre los años de 2003 y 2009.

“No he venido para tomarme unas vacaciones. Ya sé lo que es vestir esta camiseta (Manchester United) y ganar título con ella, ahora estoy aquí para ganar de nuevo. Por eso he venido”, declaró el atacante lusitano, Cristiano Ronaldo.

El “Comandante” confía en sus compañeros y aseguró que está listo para comenzar la nueva aventura y se comprometió a que en pasarán cosas importantes con el Manchester United en los próximos tres o cuatro años.

“Sé que soy capaz junto a mis compañeros. Estoy listo para empezar. Es una buena oportunidad para mí, para los aficionados y para el club, de dar un paso adelante”, comentó el jugador de 26 años, quien vivirá su segunda etapa en el club inglés.

Con información de EFE