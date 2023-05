Cristiano Ronaldo se cansó de Al Nassr y buscaría salir en el verano

Cristiano Ronaldo llegó al Al Nassr tras la Copa del Mundo de Qatar 2023 con un contrato millonario que lo convirtió en el futbolista mejor pagado en el planeta; el astro portugués fue el fichaje bomba de la liga Saudí y rápidamente acaparó la atención del mundo con los derechos televisivos del club, El Bicho afirmó en su presentación “Mi contrato es único porque soy un jugador único”.

No tardó en demostrar su calidad de cara al gol y ha registrado 13 anotaciones con el Al Nassr, sin embargo, su producción individual no ha contribuido mucho en lograr los objetivos del club en la carrera por el título. “Soy un jugador único. He batido todos los récords en Europa y quiero batirlos aquí también. Este contrato es único porque soy un jugador único, así que es normal”, dijo Cristiano Ronaldo en conferencia de prensa al momento de su presentación.

¿Saldría Cristiano Ronaldo del Al Nassr?

De acuerdo con información revelada por Mundo Deportivo, Cristiano Ronaldo buscaría salir a toda costa en la siguiente ventana de transferencias, con la intensión de volver a jugar la Champions League; “No aguanta más y quiere marcharse del Al Nassr de Arabia Saudí”, publicó el diario español, pese a que el portugués es el futbolista mejor pagado, con un contrato histórico de 200 millones de euros por temporada, el atacante buscaría volver a Europa y todos los caminos llevarían al Newcastle de la Premier League.

¿Por qué Newcastle es la opción más viable? Muy sencillo, el club fue adquirido por el capital del Pif (Fondo soberano saudí). De hecho Al Nassr es propiedad de la familia real, la misma que posee el fondo que le inyectó capital al equipo de la Premier League; Las Urracas tuvieron una gran temporada y aseguraron su participación en la Champions League, por muchos años, la competencia predilecta de Cristiano Ronaldo (sigue siendo el máximo goleador de la UCL), lo que volvería muy atractivo para el atacante lusitano su regreso al panorama europeo.

Cristiano Ronaldo ha disputado un total de 17 encuentros con la camiseta del Al Nassr desde su llegada a la Liga Saudí; 14 han sido dentro del campeonato local y dos más en la Copa del Rey y otro en el Supercopa. Más de 1400 minutos donde ha marcado trece goles y ha contribuido con dos asistencias.