Ancelotti descarta que Vinícius salga del Real Madrid

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, descarta que los casos de racismo que está sufriendo el jugador brasileño Vinícius Junior en varios estadios españoles provoquen que esté meditando abandonar el club merengue, y aseguró que “ama al fútbol y al Real Madrid sobre todo”.

Gol de Jesús Orozco que clasifica a Chivas a la Final del Clausura 2023

Los rumores se han desatado alrededor de la figura de delantero sudamericano, muy afectado tras el último capítulo de racismo que sufrió en la cancha de Mestalla. En Brasil hay medios de comunicación que informan que su entorno le ha planteado una salida del futbol español, algo que desmintió Ancelotti en su comparecencia.

“Yo creo que no porque Vinícius ama al futbol y al Real Madrid sobre todo… el amor por el Real Madrid es muy grande, entonces quiere hacer su carrera y tener su protagonismo en este equipo”, señaló el italiano.

“Vinícius está enamorado del Real Madrid, le gusta mucho este club, está peleando por él y sabe que su futuro tiene que estar aquí. Después por la cabeza de la gente pasan muchas cosas, pero su idea principal en su cabeza no es esta. Lo que siente es que quiere trabajar y jugar para el Real Madrid”, adjuntó.

No ocultó el técnico italiano el desánimo que ha visto en Vinícius en las conversaciones que han mantenido desde el incidente en Mestalla y agradeció el cariño que está recibiendo su jugador desde compañeros de profesión de clubes rivales.

“He hablado con él después del partido y obviamente está muy triste, pero sabe muy bien que tiene el apoyo de todo el mundo, no solo del Real Madrid y sus compañeros, también los rivales le apoyan incondicionalmente. En este sentido está muy tranquilo”.

Carlo Ancelotti pide disculpas al valencianismo

Por otra parte, Carlo Ancelotti se disculpó con el valencianismo por generalizar a toda una afición lo que realizó una pequeña minoría con actos racistas contra Vinícius y se sumó a la petición de Xavi Hernández, a quien felicitó por su mensaje, para que se ponga fin a los insultos en el futbol.

“El protocolo está muy obsoleto porque lo tienes que aplicar desde la llegada del autobús al estadio. Ahí ya empezaron los insultos. Los que dicen que Vinícius es provocador, ahí se acaba porque dos horas antes ya es insultado y no por uno ni dos. No son casos aislados”, denunció.

“Es verdad que no son 46.000 y ahí pido disculpas, pero no son uno o dos. Vinícius no es provocador porque le insultan hasta dos horas antes de que empiece el partido. El protocolo empieza ahí y no en el minuto 70", añadió retractándose de las declaraciones que realizó en Mestalla cuando apuntó a que todo el estadio gritaba al unísono “mono”, cuando decían “tonto”.