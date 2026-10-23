New York RB vs Inter Miami; la hora para VER EN VIVO a Lionel Messi en la MLS

Este fin de semana se disputará una semana más correspondiente a la temporada 2026 del futbol de los Estados Unidos y, como era de esperarse, el Inter Miami acapara por completo las miradas gracias a la posibilidad de ver una vez más al astro argentino Lionel Messi.

Los mejores hinchas de Messi

Después de confirmar su retiro oficial de la Selección Argentina, Lionel Messi se puede concentrar de lleno en lo que será su carrera a nivel clubes. Por tal motivo, se espera que tenga una grata participación en el duelo en donde el Inter Miami se medirá al New York Red Bull.

¿Cómo llega Lionel Messi a este partido de MLS entre el Inter Miami y el NYRB?

Después de 30 compromisos disputados, el Inter Miami se encuentra en la segunda posición dentro de la Conferencia Este de la MLS al registrar 55 unidades. Estos puntos los ha logrado luego de sumar 15 victorias por diez empates y solamente cinco descalabros en la campaña.

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Another away day awaits. ⚽️✈️ https://t.co/FoAmGfCvRf — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 21, 2026

En ese sentido, vale decir que el Inter Miami es la mejor ofensiva de toda la temporada 2026 de la MLS al registrar 73 goles en 30 partidos, lo cual da un promedio mayor a dos goles por cotejo, lo cual habla del impacto y el espectáculo que este equipo entrega en el campo.

En cuanto a Lionel Messi, el astro sudamericano se mantiene en un nivel exorbitante pues, a lo largo de la temporada, el atacante acumula 29 anotaciones y 15 pases a gol en 32 compromisos, mismos de los cuales acumula 25 tantos en 27 cotejos dentro de la MLS, lo cual habla de su gran estado de forma.

¿Cuándo, a qué hora y por dónde ver a Lionel Messi con el Inter Miami vs NYRB?

Lionel Messi volverá a la carga y qué mejor que hacerlo contra el New York Red Bull, en un partido en donde el Inter Miami parte como amplio favorito para llevarse el triunfo y que comenzará este sábado en punto de las 15:30 horas, todo esto a través de las pantallas de Apple TV.