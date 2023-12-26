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Fútbol

Cristiano Ronaldo cierra el 2023 como el máximo goleador del año

Con gol en la victoria del Al-Nassr ante Al Taawon, Cristiano Ronaldo ha alcanzado 54 goles para colocarse en la cima de máximos anotadores del año

Cristiano Ronaldo celebra un gol con Al Nassr

Escrito por: Oscar Rodríguez

Con el 2023 a punto de terminar, la lista de goleadores alrededor del mundo tiene a un líder absoluto.

A sus 38 años de edad, Cristiano Ronaldo sigue haciendo goles a gran escala. Y es que durante el partido de la Fecha 19 de la Liga de Arabia Saudita entre Al-Nassr y Al Taawon, ‘El Bicho’ se hizo presente en la pizarra con un gol en el último minuto del partido para aumentar su cifra goleadora y cerrar el año de la mejor forma.

Marcando al minuto 90 con un remate de cabeza, Cristiano Ronaldo ha alcanzado 54 anotaciones en el 2023, superando a Kylian Mbappé y Harry Kane, quienes registraron 52 goles a lo largo del año.

Tras la victoria del equipo comandado por CR7 ante Al Taawon, Al-Nassr se encuentra en el segundo puesto de la competencia con 46 puntos. El liderato del certamen le pertenece a Al Hilal, conjunto en el que milita Neymar con 53 unidades.

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