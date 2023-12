Cristiano Ronaldo cierra el 2023 como el máximo goleador del año

Con el 2023 a punto de terminar, la lista de goleadores alrededor del mundo tiene a un nuevo líder.

A sus 38 años de edad, Cristiano Ronaldo sigue haciendo goles a gran escala. Y es que durante el partido de la Fecha 18 de la Liga de Arabia Saudita entre Al-Nassr y Al Ittihad, encuentro en el que CR7 y Karim Benzema se han reencontrado, ‘El Bicho’ hizo un doblete en la victoria de su equipo por marcador de 5-2 y con ello, se ha colocado en la cima de máximos anotadores del año.

Con un doblete desde el punto del penalti marcando al minuto 19 y 68, Cristiano Ronaldo ha alcanzado 53 anotaciones en el 2023, superando a Kylian Mbappé y Harry Kane, quienes registraron 52 goles a lo largo del año.

