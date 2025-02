Cristiano Ronaldo critica la posición de Mbappé en el Real Madrid

En una reciente entrevista para el programa “El Chiringuito”, Cristiano Ronaldo sorprendió a muchos con sus declaraciones sobre Kylian Mbappé. El astro portugués, conocido por su experiencia y éxito en el futbol, compartió su perspectiva sobre la posición de Mbappé en el campo y ofreció consejos para mejorar su rendimiento.

Cristiano Ronaldo, que actualmente juega para el Al-Nassr en Arabia Saudita, elogió la calidad de Mbappé y su potencial para dar muchas alegrías a los aficionados del Real Madrid. Sin embargo, también señaló que Mbappé enfrenta dificultades porque no está jugando en su posición natural. “Le complica porque él no sabe jugar de delantero. No es que no sepa, es que no es su posición”, afirmó CR7.

Cristiano Ronaldo: Mbappé no sabe jugar de delantero

El portugués recordó que él mismo tuvo que adaptarse cuando llegó al Real Madrid, ya que no era un delantero típico. “Yo no era delantero, me acostumbré a jugar de delantero, yo era banda”, explicó Ronaldo. Basándose en su experiencia, Cristiano sugirió que Mbappé debería buscar una forma diferente de jugar, en lugar de intentar ser el típico delantero.



“Si yo estuviera en el Madrid, le enseñaría a jugar de nueve”, añadió el jugador portugués, destacando la importancia de adaptarse y aprender nuevas habilidades. Cristiano Ronaldo también pidió a los aficionados del Real Madrid que protejan y apoyen a Mbappé, ya que cree que tiene un gran futuro en el club.

La entrevista de Cristiano ha generado diversas reacciones entre los aficionados y expertos del futbol. Mientras algunos aprecian el consejo del veterano jugador, otros creen que Mbappé debería seguir desarrollando su juego en la posición que mejor le convenga.

Los goles anotados por Kilian Mbappé con el Real Madrid

Hasta la fecha, Kylian Mbappé ha anotado con el Real Madrid 22 goles en 34 partidos en toda las competencias. Además, ha tenido un impacto significativo en la UEFA Champions League con 3 goles en 8 partidos.

Mbappé ha sido una figura clave para el equipo, destacándose en partidos importantes como el hat-trick contra el Real Valladolid.