Cristiano Ronaldo: “Messi es el mejor jugador que he visto”

Cristiano Ronaldo generó mucha polémica en su reciente entrevista con Piers Morgan, donde habló de muchas cosas que suceden dentro del Manchester United; el astro portugués no se limintó en mencionar que se ha sentido traicionado por muchas personas dentro del club, por lo que vería muy alejado su futuro de los Red Devils al corto plazo.

Pero el capitán de la Selección de Portugal no sólo habló de su situación en Old Trafford, sino que, tuvo algunas palabras para su eterno rival: Lionel Messi, de quien recordó que no tendría ningún problema en ir a cenar con él un día.

Las palabras que tuvo Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi

Dos de los mejores jugadores de los últimos años, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se han encargado de repartirse 12 Balones de Oro en los últimos años, han sido los grandes protagonistas en LaLiga y en el escenario mundial han promediado unos números espectaculares. Esta vez el astro portugués tuvo algunas palabras para referirse a su eterno rival, a quien, en más de una vez ha expresado su respeto.

“Como jugador(Messi) es asombroso, mágico, top; como persona, compartimos escenario por 16 años, imagina 16 años en lo más alto... tengo una gran relación con él. No somos amigos, en términos de alguien que va a tu casa o habla por teléfono, pero es como un compañero de equipo. Es un tipo al que respeto mucho, la manera en la que siempre se expresa de mí", aseguró Cristiano Ronaldo.

El respeto entre los dos astros, va más allá d elo deportivo, pues en el ámbito familiar, también existe esa cordialidad entre las dos figuras del futbol.

“Mi esposa tiene mucho respeo por su esposa también, las dos nacieron en Argentina. Así que todo lo que diré de Messi son cosas buenas, ha hecho todo por el futbol”, aseguró Cristiano Ronaldo.

Casi al final de ese segmento de las entrevista Piers Morgan fue muy contundente en preguntar si Lionel Messi sería el mejor futbolista que ha visto, a lo que el delantero del Manchester United respondió con claridad.

"¿Es el mejor jugador que has visto? í, él y Zidane probablemente, sí, con quien he jugado y luchado sí", respondió el astro portugués.