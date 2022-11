Las 11 estrellas mundiales que se quedaron fuera de Qatar 2022

Con los días contados, el Mundial de Qatar 2022 dará inicio el próximo 20 de noviembre en el Estadio Al Khor, cuando la Selección anfitriona se mida a su similar de Ecuador por el grupo A; un partido que se espera que reuna a los 60,000 espectadores.

Las 32 selecciones participantes han emitido sus listas definitivas de 26 futbolistas ante la FIFA para hacer oficiales las platillas que verán acción en Qatar 2022, sin embargo, la polémica ha sido parte de las mismas, pues en muchas naciones hay nombres que bien pudieron haber tenido alguna participación en la Copa del Mundo.

Las grandes estrellas que se quedaron fuera de las listas definitivas de Qatar 2022

La Copa del Mundo de Qatar 2022 se perderá de ver verdaderas figuras que por una u otra razón no fueron consideradas por sus respectivos estrategas. Baja de juego, alta competencia o una simple decisión técnica, hay futbolistas no entraron en la lista definitiva para la máxima fiesta mundial:

1.- David de Gea (España):

Ha tenido una buena temporada individual en la Premier League, sus intervenciones siempre son en momentos importantes, no obstante, no cuenta con el agrado del seleccionador de la Furia Roja, Luis Enrique Martínez, por lo que el guardamenta experimentado quedó fuera de la lista definitiva.

Aitor Alcalde/Getty Images SEVILLE, SPAIN - OCTOBER 15: David de Gea of Spain reacts during the UEFA Nations League A Group Four match between Spain and England at Estadio Benito Villamarin on October 15, 2018 in Seville, Spain. (Photo by Aitor Alcalde/Getty Images)

2.- Fikayo Tomori (Inglaterra):

El actual campeón de la Serie A con el Ac Milan tuvo buenas actuaciones durante el campeonato italiano, pero no lo suficiente para ser considerado por Gareth Southgate.

3.- Sergio Ramos (España):

Se recuperó de sus lesiones y ha sido fundamental en la saga del PSG en la presente temporada, pero desde la Eurocopa que no participa en los proyectos deportivos de Luis Enrique. Su no llamado le valió recibir muchas críticas en España, pero no cambia el hecho que, quien fuera el gran capitán de la Selección de España, se pierde la Copa del Mundo.

4.- Matts Hummels (Alemania):

Alemania ha ido rejuveneciendo sus líneas y el central del Borussia Dortmund, Matts Hummels ya no entró en los planes de la Selección de Alemania. Fue pilar importante en la consecución de la Copa del Mundo de Brasil 2014, pero su etapa en la zaga germana terminó.

5.- Ferland Mendy (Francia):

Pese a ganar la Champions League y LaLiga con el Real Madrid, no ha sido suficiente para ser considerado dentro del equipo final de Francia, el lateral ha sido uno de los elementos más consitentes del equipo merengue en los últimos años, pero Didier Deschamps no lo considera importante dentro de su esquema.

6.- Jadon Sancho (Inglaterra):

Su temporada con el Manchester United ha sido irregular, si bien es un jugador con mucho talento y que había sido un recurrente para el seleccionado inglés… no le alcanzó para ir a Qatar 2022, sus números esta temporada han ido a la baja, 3 goles en 14 partidos, aunque su desequilibrio y experiencia, bien pudieron servir en los momentos complicados para Inglaterra.

7.- Thiago Alcántara (España):

Ha tenido unas temporadas superlativas con el Liverpool, pese a tener un dominio muy bueno del mediocampo, el técnico de La Furia Roja lo dejó fuera de la lista oficial de Qatar 2022, la temporada pasada se quedó muy cerca de ganarlo todo con los reds, aunque Thiago Alcántara fue impresindible, no tuvo un puesto en la lista final de España.

David Ramos/Getty Images SEVILLE, SPAIN - OCTOBER 15: Thiago Alcantara of Spain and Harry Kane of England battle for the ball during the UEFA Nations League A Group Four match between Spain and England at Estadio Benito Villamarin on October 15, 2018 in Seville, Spain. (Photo by David Ramos/Getty Images)

8.- Renato Sanches (Portugal):

Pasó al PSG luego de ser campeón en la Ligue 1; sin embargo, no ha podido mantener el ritmo que le ponga como titular en la selección de Portugal, situación que ha relagado a Renato Sanches de la convocatoria definitiva.

9.- Ante Rebic (Croacia):

Es un delantero con mucha pegada, uno de los más importantes de Croacia en los últimos años, incluso fue una pieza clave en la obtención del Subcampeonato del Mundo en Rusia 2018; pero no le alcanzó para sacar boleto a Qatar 2022, sus pocas titularidades con el Milan y la baja de juego lo sacaron del radar de su técnico.

10.- Roberto Firmino (Brasil):

Un gran delantero que podría participar en cualquier otra selección del mundo… pero no en la brasileña, el exceso de futbolistas con gran calidad en la zona alta le impidieron ser elegible. Su estado en el Liverpool tampoco fue el más consitente, pues ha visto perdida su titularidad con el club británico.

11.- Santiago Giménez (México):

Pese a salir de su zona de confort y buscar la experiencia en el viejo continente, y ser el actual líder de goleo en la Europa League con el Feyenoord, Santiago Giménez no tuvo la oportunidad de entrar en la lista definitiva de Gerardo Tata Martino. Cabe mencionar que el futbolista mantiene uno de los mejores promedios en la relación: goles - minutos jugados de todos los futbolistas elegibles para el técnico de la Selección Mexicana.