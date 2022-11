Cristiano Ronaldo consideró en retirarse del futbol

Cristiano Ronaldo cumple su segunda temporada con el Manchester United, su regreso fue para la prensa inglesa una decisión más que correcta, sin embargo, los resultados del portugués en este segundo año con los Red Devils han ido significativamente a la baja, el futbolista ex del Real Madrid sólo tiene 1 gol en los últimos 10 partidos de Premier League que ha disputado.

La campaña del Bicho ha estado marcada por polémicas extra cancha con el actual técnico Erik Ten Hag, quien en más de alguna ocasión lo ha relegado a la banca por las actitudes que ha mostrado Cristiano Ronaldo, como cuando abandonó el estadio en la victoria del Manchester United 2-0 sobre Tottenham al no ver minutos en el partido en el Old Trafford.

De acuerdo con el libro “Messi vs Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs”, publicado por el diario inglés The Sun, Cristiano Ronaldo tuvo algunos problemas en su niñez para adaptarse en la academia del Sporting, club donde tuvo su formación y su primer gran oportunidad, pero que significó un momento complicado en el inicio de su carrera dado que se sentía solo y extrañaba su hogar en Madeira.

El trabajo periodístico narra algunos momentos muy reveladores de la vida de Cristiano Ronaldo, según el importante medio inglés, el astro luso pensó en colgar los botines en más de una ocasión dado que sufría de burlas de sus compañeros en la academia del Sporting por su acento muy marcado de la isla de Madeira.

Sumado que no tenía cerca a su familia y amigos, el portugués experimentó una situación de vulnerabilidad y ansiedad a muy temprana edad; como consecuencia fue el poco control en sus emociones, lo que le valió muchos probelmas con sus compañeros del club. El libro da a conocer que el 5 veces ganador del Balón de Oro, llegó a lanzar la silla a uno de sus maestros en la escuela. Otro problema recurrente era el uso prohibido que hacía del gimnasio, el uso de cierto equipo estaba prohibido para su edad, por lo que escaba en la noches para levantar pesas. Lo que le significó sanciones.

Ante el evidente malestar de Cristiano Ronaldo, el club portugués le permitió abandonar los estudios para concentrarse de lleno en su carrera como futbolista, inclusive, en alguna ocasión una de sus profesoras le dijo que no viviría de jugar este deporte. “Siempre sentí que no estaba hecho para la escuela, así que, cuál era el punto”, afirmó el futbolista del Manchester United.

De momento Cristiano Ronaldo se encuentra enfocado en la Copa del Mundo de Qatar 2022, donde abrirá participación el próximo 24 de noviembre en el Estadio 974, ante la Selección de Ghana; el astro portugés también comparte la primera fase de grupos con Uruguay y Corea del Sur, rivales que verá en su quinto mundial en su carrera profesional y buscará ampliar su marca goleadora con los lusos.