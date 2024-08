¡ÚLTIMO MOMENTO! Cristiano Ronaldo revela lo que NO quiere hacer cuando se retire

A pesar de que a sus 39 años sigue manteniendo un nivel impresionante tanto a nivel de clubes como en la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo sabe que el final de su carrera está cada vez más cerca por lo que los cuestionamientos sobre lo que hará cuando decida colgar los botines son cada vez más frecuentes.

El delantero portugués ha invertido las ganancias que ha obtenido a lo largo de su carrera como futbolista en diversos negocios como su cadena de hoteles y su marca de ropa, lo que le ha permitido despreocuparse por lo que pudiera llegar en el futuro y definir lo que definitivamente no hará cuando se retire.

Cristiano Ronaldo revela lo que no hará cuando se retire

Cristiano Ronaldo concedió una entrevista para el medio portugués NOW en donde reveló que de momento no piensa en convertirse en director técnico una vez que su carrera como futbolista profesional termine.

“En mi mente, por el momento, no pasa ser entrenador de un primer equipo o de ningún equipo. Ni siquiera se me pasa por la cabeza, nunca he pensado en ello. No veo mi futuro pasando por ahí. Me veo haciendo otras cosas fuera del fútbol, pero el futuro sólo Dios lo sabe”, reveló CR7.

El astro lusitano tampoco piensa retirarse de la Selección de su país por el momento, especialmente luego de los rumores que surgieron tras su participación en la reciente Eurocopa 2024 en donde jugó todos los partidos con su equipo hasta quedar fuera en los Cuartos de Final.

A dos años de la Copa del Mundo del 2026, Cristiano tiene el deseo de seguir siendo convocado por el seleccionador Roberto Martínez y será él mismo quien se encargue de dar la noticia de su retiro.

