Cristiano Ronaldo visitará la Casa Blanca en un encuentro clave

De acuerdo con funcionarios del Gobierno, Cristiano Ronaldo se reunirá con el presidente Donald Trump, el mismo día en que el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, sostendrá una jornada completa de reuniones con el mandatario estadounidense.

Te puede interesar: Mbappé vs PSG: un choque multimillonario que llega a los tribunales

Ronaldo, ícono global del fútbol y actualmente jugador del Al Nassr en la Liga Profesional Saudí, no solo destaca en la cancha: con 143 goles con la selección de Portugal y el récord de ser el primer hombre en anotar en cinco Copas del Mundo, su presencia siempre genera impacto.

Resumen México vs Uruguay | Amistoso Internacional | Fecha FIFA | 15 Noviembre

¿Que sucederá en la Casa Blanca?

Además, este año se convirtió en el primer futbolista multimillonario, gracias a su contrato en Arabia Saudita, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

El encuentro en Washington ocurre en un momento clave para el portugués, quien ha hablado abiertamente sobre el cierre de su carrera, mientras que Estados Unidos prepara el camino hacia la Copa Mundial de 2026.

Ronaldo confirma su retiro cercano

En una conversación reciente, Cristiano dejó claro que el final de su etapa como futbolista está cada vez más cerca. Aseguró que la Copa del Mundo de 2026 será "definitivamente" la última, ya que llegará al torneo con 41 años.

"Creo que será mi momento cumbre en las grandes competiciones", afirmó durante la Cumbre de Turismo en Riad.

También confesó que, aunque se siente competitivo y físicamente preparado, su retiro profesional está relativamente próximo "Cuando digo pronto, me refiero a uno o dos años más", mencionó, dando a entender que su presencia en las canchas ya empieza a contar días.

El Mundial de 2026 será histórico: contará con 48 selecciones y será organizado conjuntamente por México, Estados Unidos y Canadá, iniciando el 11 de junio.

Y antes de que ruede el balón, un evento clave se aproxima: el sorteo mundialista, programado para el 5 de diciembre en el Centro Kennedy de Washington. Las autoridades señalaron que el propio Trump está considerando asistir.

Con Ronaldo en la capital estadounidense y el Mundial acercándose, Washington se convierte, una vez más, en un punto de encuentro entre política, diplomacia y el futbol más mediático del planeta.

Te puede interesar: OFICIAL: Las Selecciones de UEFA CLASIFICADAS al Mundial 2026