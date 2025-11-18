Mbappé vs PSG: un choque multimillonario que llega a los tribunales

Kylian Mbappé y su antiguo club, el París Saint-Germain, se enfrentaron en una audiencia tensa donde ambas partes elevaron sus reclamos a niveles estratosféricos: el jugador exige 263 millones de euros, mientras que el club parisino contraataca solicitando 240 millones.

El litigio, que llegó al Tribunal laboral de París, gira en torno a los 55 millones de euros que Mbappé asegura que el PSG le debe en salarios y una prima acordada. El delantero, hoy figura del Real Madrid, no estuvo presente, pero sí lo hicieron cuatro abogados por cada parte, en una vista marcada por acusaciones cruzadas. La decisión final se conocerá el 16 de diciembre.

¿Cómo inició el conflicto entre Mbappé y el PSG?

Según el entorno del futbolista, el PSG dejó de pagarle los últimos meses de salario y una prima pactada debido a su negativa a renovar más allá de 2024. Mbappé sostiene que se trataba de un contrato fijo y no temporal, por lo que el club estaba obligado a cumplir todos los pagos.

Los abogados del jugador elevaron la cifra reclamada de 55 millones a 263 millones, argumentando también acoso moral, por lo que incluso se presentó una demanda penal este año, aunque fue retirada posteriormente como "gesto de buena voluntad".

Del lado del PSG, la respuesta fue igual de contundente. El club presidido por Nasser Al-Khelaifi exige 240 millones, argumentando que perdió la oportunidad de vender al jugador por 300 millones al Al-Hilal en 2023 debido a que Mbappé nunca tuvo la intención de activar la extensión contractual para 2024-2025.

Para el PSG, el jugador actuó de manera "desleal" y con "mala fe", asegurando que desde julio de 2022 ya sabía que no renovaría.

Acusaciones, presiones y un final amargo

La abogada de Mbappé, Delphine Verheyden, denunció "presiones mediáticas y psicológicas" hacia el delantero, incluyendo el episodio en julio de 2023 cuando el club lo apartó temporalmente del equipo para obligarlo a renovar. Calificó la experiencia como "una vivencia horrible". El PSG, sin embargo, afirma que el jugador fue reintegrado porque renunció a parte de las cantidades que reclamaba.

Hoy, Mbappé es futbolista del Real Madrid, llegando libre en 2024 y sin dejar un euro en caja para el PSG. Ahora, ambos exsocios se juegan fuera de la cancha uno de los pleitos financieros más grandes en la historia del futbol europeo.

