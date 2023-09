A punto de llegar al América estrella uruguaya

El exfutbolista del Atlético de Madrid y de la selección uruguaya, Diego Godín, declaró en su vista a la Ciudad de México que estuvo a punto de ser jugador de la Águilas del América cuando el argentino Santiago Solari estaba al frente del equipo de Coapa.

Godín, que vistió la camiseta de la selección de Uruguay 161 veces, el que más partidos tiene, y jugó cuatro Copas del Mundo, participó en un evento de la oficina de Laliga para celebrar el fichaje como patrocinador de la principal aerolínea española.

“Creo que en ese momento estaba Solari, pero por temas de tiempo, que había razones burocráticas, no se dio. Yo tenía que firmar rápidamente con un equipo, se venía una fecha de eliminatoria para el Mundial y ahí se cortaron las negociaciones. En otro momento, cuando estaba en Europa, me sondearon otros equipos, pero yo estaba en otra situación, así que no se dio. Lamentablemente no se dio”, apuntó el defensa uruguayo que puso fin a su carrera con 37 años el 30 de julio pasado como jugador del Vélez Sarsfield.

Buena relación de Diego Godín con jugadores mexicanos

Por otra parte, Godín, una de las leyendas del Atlético de Madrid, habló sobre su relación con jugadores mexicanos.

“Con Raúl Jiménez compartimos en el Atlético de Madrid, una vez celebramos su cumpleaños en mi casa; no jugó demasiado pero después ha hecho una gran carrera en Inglaterra. Rafa Márquez es un referente para nosotros los defensores y también respeto a Guardado, a ‘Chicharito’ y a otros”, señaló.

El exjugador uruguayo debutó con la Celeste en octubre de 2005 en un partido contra la selección de México en Guadalajara. También señaló tener un buen recuerdo del estadio Azteca, sede de dos finales de Copa Mundial, donde jugó con el equipo Nacional cuando México tomaba parte en la Copa Libertadores.