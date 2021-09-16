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Fútbol

Andrés Guardado participa en el triunfo del Betis en la Europa League

El Betis vivió un partidazo dentro de la Europa League con todo y participación de Andrés Guardado. Acá te dejamos el resumen y los detalles.

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Escrito por: Azteca Deportes

Luego de una intensa primera jornada de la Champions, llegó el turno de la Europa League. El Betis se presentó con un dramático triunfo sobre el Celtic por 4-3 como local en el Benito Villamarín, en donde tuvo participación el mexicano, Andrés Guardado.

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Resumen del Betis vs Celtic de la Europa League

El partido comenzó muy complicado para el Betis, pues apenas a los 13 minutos, Jota asistió por derecha para que Albian Ajeti se metiera entre dos defensas y empujara el balón hacia el fondo de las redes, poniendo en ventaja a los visitantes.

El vendaval del Celtic siguió y a los 27 minutos se señaló penal para los escoceses, que se confirmó tras la revisión en el VAR. El encargado de cobrar fue Juran Juranovic y lo hizo perfecto para aumentar la ventaja.

Andrés Guardado revela detalles sobre su futuro en Europa.

Sin embargo, dos minutos le bastaron al Betis para volver a empatar todo. Primero con un tanto de Juan Miranda tras asistencia de Nabil Fekir y después con un potente remate de Juanmi, a pase de Borja Iglesias.

Cuatro goles en el primer tiempo y la segunda mitad prometía ser igual de explosiva. Por eso a los 50 minutos, Borja Iglesias por fin pudo hacer su gol tras una gran asistencia de Sergio Canales y apenas tres minutos después, Juanmi consiguió su doblete para poner tierra de por medio.

El Celtic se había acercado con un gol a los 59 minutos pero tras revisarse en el VAR, se anuló por un fuera de lugar.

Andrés Guardado, quien había arrancado como titular y fue amonestado en el primer tiempo, salió de cambio a los 69 minutos para dejarle su lugar a William Carvalho. Misma posición pero piernas frescas para el medio campo.

En los minutos finales, Tony Ralston alcanzó a hacer el 4-3 del Celtic para tener un cierre dramático pero ya no les alcanzó a los visitantes. El siguente partido para el Betis será ante el Ferencvarosi, mientras que los de Escocia chocarán con el Bayer Leverkusen.

¿Y Diego Lainez?

Si te estás preguntando qué pasó con 'Factor' Lainez y por qué no tuvo participación en el partido del Betis en la Europa League, es porque el mexicano aún se sigue recuperando de la lesión del tobillo que sufrió en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

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