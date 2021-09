Andrés Guardado habló en exclusiva sobre su futuro en Europa

El camino de la Selección Azteca rumbo a Qatar 2022 está por iniciar con un emocionante duelo ante Jamaica y Andrés Guardado habló de lo que espera en las Eliminatorias, pero también dio detalles sobre su futuro.

En exclusiva para Azteca Deportes, el capitán de la Selección Azteca reconoció que le motiva seguir siendo considerado por el equipo nacional. Sin embargo también sabe de la responsabilidad que eso conlleva.

“Para mí estar aquí es algo motivante, que pasen los años y que sigan contando conmigo es algo que me llena de orgullo. Soy consciente de la responsabilidad y tratando de aportar lo que uno puede”, declaró.

En la misma línea, Andrés Guardado reconoció que espera una Eliminatoria complicada y no únicamente por lo que pueda suceder en el terreno de juego, sino por la presión mediática que van a tener tras las derrotas ante Estados Unidos.

“Es relativamente diferente por el sistema pero al final es lo mismo. Creo que va a ser una Eliminatoria complicada, no sólo por lo que te puedes encontrar en el terreno de juego, sino a nivel mediático y presión después del verano que pasamos, que no fueron los resultados que hubiéramos querido”, agregó.

El futuro de Andrés Guardado en Europa

Durante el mercado de fichajes, hubo un rumor que apuntaba a la salida de Andrés Guardado para que el Betis pudiera contratar a Dani Ceballos. Sin embargo, el mexicano aseguró que nadie le dijo nada sobre alguna oferta o una posible salida.

“A mi nadie me avisó, nadie me habló nada de una posibilidad. Al final son rumores o la gente empieza a generar sus propias películas pero cada verano pasa así. En mi caso puedo asegurar que no recibí ninguna llamada, ninguna oferta ni nada. Hasta donde yo sé están contentos conmigo y no ha habido ninguna opción de salir”, aseveró.

De igual manera, dijo que la confianza que le ha dado su equipo y que sigan contando con él, lo motiva para seguir en la élite europea. Eso sí, se dijo consciente de que no sabrá hasta cuándo le durará eso.

“Jamás me hubiera imaginado tener tanto tiempo en Europa pero se ha ido dando. Uno se va sintiendo bien físicamente y eso también te ayuda a tomar la decisión de seguir ahí. Al día de hoy sigo contando con la confianza de mi equipo, de mi entrenador y eso obviamente me hace seguir manteniéndome ahí, pero uno no sabe hasta qué punto”, reveló.

Por último, Andrés Guardado habló del desempeño que ha tenido Diego Lainez en el Betis. El mediocampista consideró que tendrá más minutos por la cantidad de partidos que tiene el equipo y deberá aprovecharlos.

“Tiene que dar un saltito más. Esta temporada va seguir teniendo muchos minutos porque tenemos muchos partidos y los tiene que aprovechar”, sentenció Andrés Guardado, quien espera llevar a la Selección Azteca a un nuevo Mundial.

