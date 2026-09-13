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3 cosas que debes saber del nuevo estadio de Cruz Azul: será lujoso y millonario

El nuevo Estadio de Cruz Azul estaría cada vez más cerca de concretarse, motivo por el cual aquí conocerás todos los detalles al respecto de este hecho.

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|X: Cruz Azul

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Después de muchos años de espera, todo haría indicar que el proyecto para un nuevo estadio de Cruz Azul está cada vez más cerca de llevarse a cabo. Ante este hecho, no está de más conocer tres cosas que caracterizarán esta situación, así como los lujos que tendrá.

cruz azul

Fue en una charla con el portal Milenio que Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, informó que continúa evaluando los terrenos para la construcción del nuevo estadio, aunque también dejó claro que este contará con una inversión millonaria que lo hará uno de los mejores de Latinoamérica.

¿Cómo será el nuevo estadio de Cruz Azul?

Se espera que la construcción del estadio, de acuerdo con estimaciones de Víctor Velázquez, igualen o superen los 450 millones de dólares. Cabe mencionar que la intención del directivo es terminar con las obras antes de que termine su gestión; es decir, en 2030.

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La intención, entonces, es que el nuevo estadio de Cruz Azul pueda concretarse en el Estado de México, un punto medio para los aficionados del club tanto en la Ciudad de México como en el Estado de Hidalgo, esto con el fin de aumentar los niveles de identidad entre fanáticos y la institución.

Finalmente, la intención de este nuevo estadio es que la paz social no solo regrese, sino que se mantenga durante mucho tiempo en Ciudad Cooperativa, esto luego de los problemas que las personas han enfrentado en los últimos años y que podría terminar con la construcción de este inmueble.

¿Qué ocurrirá con la cantera de Cruz Azul?

Víctor Velázquez también aseguró que la creación de un nuevo estadio podría ayudar a que la cantera de Cruz Azul se establezca aún más en las divisiones menores, lo cual podría ayudar a que el club recupere el olfato que llegó a tener en sus fuerzas básicas en el pasado reciente.

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