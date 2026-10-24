3 figuras de Cruz Azul que preocupan a Huiqui rumbo a la Liguilla; su nivel es paupérrimo

Estamos a solo unas semanas para que comience la Liguilla del futbol mexicano y Cruz Azul es, sin duda, uno de los equipos que es candidato al título del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX de la mano de Joel Huiqui, entrenador que ya sabe lo que es ser campeón con este club.

cruz azul

A pesar de ello, es una realidad que el club ha tenido irregularidades en el terreno de juego que no se han visto en los últimos dos años y que, en esencia, derivan del triste nivel de varios de sus jugadores, motivo por el cual aquí conocerás los peores que el equipo ha tenido hasta ahora.

¿Qué jugadores de Cruz Azul preocupan a Joel Huiqui por su bajo nivel?

Willer Ditta : El colombiano llegó de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un nivel muy distinto al que demostró en el torneo pasado, y pese a que sigue siendo un estandarte en Cruz Azul, la realidad es que sus errores han dejado mucho qué desear en la fanaticada cementera.

: El colombiano llegó de la con un nivel muy distinto al que demostró en el torneo pasado, y pese a que sigue siendo un estandarte en la realidad es que sus errores han dejado mucho qué desear en la fanaticada cementera. Kevin Mier: El portero, que forma parte de la Selección de Colombia, ha tenido un nivel que ha ido de más a menos en la temporada. Joel Huiqui aún confía en él como su guardameta titular; sin embargo, la confianza se ha perdido con el elemento sudamericano en estos meses.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Erik Lira: La baja de juego del centrocampista de Cruz Azul deriva directamente de sus deseos de cuidarse para irse a Europa en el siguiente mercado de transferencias; sin embargo, esto ha hecho que el conjunto celeste no tenga la solvencia que demostró en la temporada anterior.

¿Qué jugadores sí han mantenido el nivel en Cruz Azul respecto al torneo anterior?

A diferencia de lo que ocurre con los elementos antes citados, existen otros jugadores que han mantenido el nivel en Cruz Azul con respecto al torneo anterior, destacando algunos jugadores como lo son Omar Campos por la banda izquierda, así como José Paradela y Agustín Palavecino en el centro del campo.