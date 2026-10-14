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Cruz Azul podría perder 3 puntos al final del torneo por “culpa” de Joel Huiqui

Joel Huiqui podría hacer que Cruz Azul pierda alrededor de 3 puntos al término de la temporada regular. Por tal motivo, aquí conocerás la razón detrás.

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|X: Cruz Azul

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

La Máquina de Cruz Azul atraviesa por una de sus peores crisis de los últimos dos años en cuanto a resultados se refiere, pues actualmente se encuentra lejos de los primeros lugares de la tabla general y con algunos problemas para acceder a la próxima Liguilla del balompié mexicano.

cruz azul

Y es que, con 17 unidades sumadas hasta ahora, Cruz Azul no tiene asegurado su pase a la siguiente Liguilla del Apertura 2026. Y por si esto no fuera suficiente, se sabe que el conjunto dirigido por Joel Huiqui podría perder hasta 3 puntos al cierre del torneo. ¿Cuál es la razón?

Por esta razón Cruz Azul podría perder 3 puntos al cierre del torneo

Como sabes, desde hace algunos torneos la Liga BBVA MX ha implementado una regla de menores que obliga a cada institución a sumar al menos 1,170 minutos en este apartado para concederle oportunidades a sus canteranos y juveniles, lo cual permite que puedan gozar de cierta regularidad.

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Es precisamente aquí en donde Cruz Azul aqueja un problema serio, pues si bien en el último juego ante Pumas Joel Huiqui mandó al campo a elementos como Jorge Rodarte y Luka Romero, la realidad es que el club aún se encuentra lejos de superar esta cantidad de minutos.

¿Cuántos minutos en la regla de menores tiene Cruz Azul después de 11 jornadas?

Después de 11 jornadas disputadas, Cruz Azul suma 665 minutos de los 1,170 que tiene que sumar como mínimo, por lo que al actual campeón del futbol mexicano le restan un total de 505 minutos que debe sumar a lo largo de las últimas seis jornadas que disputará en esta temporada regular.

En promedio, Cruz Azul tendrá que sumar entre 84 y 85 minutos por partido si no quiere perder 3 puntos como castigo por no cumplir con la regla de menores de la Liga BBVA MX, por lo que elementos como Jorge Rodarte y Luka Romero seguramente sumarán más regularidad en el campo a partir de ahora.

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