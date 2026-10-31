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Las 3 SORPRESAS que Cruz Azul presentará en la Liguilla del Apertura 2026; convencieron a Joel Huiqui

Cruz Azul está cerrando de la mejor forma posible la temporada regular del Apertura 2026, y esto deriva del nivel tan interesante de estos futbolistas.

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|X: Cruz Azul

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El cierre de la temporada regular ha servido para que la Máquina de Cruz Azul pruebe a distintos jugadores para conocer cuál es su estado físico y emocional rumbo a la liguilla del Apertura 2026, misma que comenzará en las próximas semanas y en donde los cementeros son favoritos al título.

cruz azul

Cruz Azul llegará a esta Liguilla como el actual campeón del futbol mexicano y como una de las mejores plantillas que la Liga BBVA MX tiene en la actualidad. Bajo este contexto, existen tres jugadores que al parecer han convencido a Joel Huiqui, y que podrían ser la sorpresa en la fiesta grande.

¿Qué jugadores de Cruz Azul serían la sorpresa como titulares en la Liguilla?

  • Andrés Gudiño: El portero mexicano ha sido titular en los últimos tres compromisos de la Máquina con actuaciones sobrias, destacando su participación contra Pachuca. Por tal motivo, se espera que Andrés sea titular en la Liguilla si no ocurre nada extraño con él.
  • Alan Mozo: El lateral por derecha de 28 años de edad ha sabido potenciar sus habilidades como carrilero y, ahora, se perfila como el titular por aquel costado en Cruz Azul, equipo que hasta antes de su llegada probó con elementos como Jeremy Márquez y Christian Ebere.

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  • Andrés Montaño: El último mes de Andrés Montaño ha sido uno de los mejores de su carrera como profesional, por lo que si mantiene el nivel en Cruz Azul Joel Huiqui tendrá que respetarle el puesto como mediocampista titular de cara a la Liguilla del futbol mexicano.

¿Qué otros “descartados” podrían tener minutos con Cruz Azul en la Liguilla?

Así como ocurre con Andrés Gudiño, Alan Montes y Andrés Montaño, Cruz Azul tiene otros jugadores que estaban descartados y que podrían ser una solución en la Liguilla. Entre estos futbolistas destacan nombres como Ralph Orquín y Juan José Calero, ambos refuerzos para esta temporada.

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