¡ÚLTIMA HORA! Cruz Azul afirma acuerdo con Porto por Anselmi y pone fecha límite para pagar cláusula de rescisión

Luego de varios meses en los que Martín Anselmi, Cruz Azul y Porto, protagonizaron una novela por la salida del entrenador argentino a Europa para llegar al banquillo de los ‘Dragones’, el cuadro de la Liga BBVA MX dio por finalizado el tema de la abrupta salida del estratega hacia el equipo de la Liga de Portugal.

¿Qué dijo Cruz Azul sobre Martín Anselmi?

Existiendo una cláusula de rescisión por pagar, pues Anselmi tenía contrato vigente con Cruz Azul, el Porto no ha realzado el depósito completo teniendo una deuda con La Máquina, misma que de la que no se ha revelado la cantidad.

“CF Cruz Azul informa que ha alcanzado un acuerdo directo y satisfactorio con el FC Porto con respecto a la situación contractual del Sr. Martín Anselmi y su cuerpo técnico. Esta determinación por parte del Club se fundamentó en la declaración de insolvencia económica de una de las partes interesadas en nuestra demanda por incumplimiento contractual, y ante las tácticas legales para alargar la resolución del asunto a un periodo de 3-4 años.

“A través de la presente, CF Cruz Azul externa su extrañamiento ante la difusión de la información incorrecta e imprecisa desde medios en Portugal y Argentina, ya que el acuerdo contenía una cláusula de confidencialidad entre las partes, misma que obligaba a la no revelación de datos financieros. Apegado a la legalidad y su honor, CF Cruz Azul no revelará los montos de pago acordados, mismos que fueron establecidos en dólares, no en euros, y cuyos plazos se deberán ejercer entre hoy y el próximo mes de abril de 2026 como máximo”, se lee en el comunicado del conjunto de La Noria.

Actualmente, Martín Anselmi sigue siendo tema de conversación, pues al frente del Porto el DT tiene una marca de 16 partidos dirigidos con un registro de 8 victorias, 4 empates y 4 derrotas, no obstante, su continuidad se puso en duda luego de que el equipo fuera eliminado de la UEFA Europa League y se quedara sin posibilidad de alcanzar puestos de Champions League para la Temporada 2025/26.

