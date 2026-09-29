La afición lo odiaba en 2025, hoy es un estandarte del Cruz Azul de Joel Huiqui por esta razón

El torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX ha servido para la consolidación de un futbolista de Cruz Azul que, hasta hace un año, era odiado y poco alentado por la afición en general, una situación que ha cambiado de forma importante gracias a sus actuaciones en el terreno de juego.

cruz azul

Fue a finales del torneo pasado cuando Amaury García comenzó a tener el apoyo de la afición de Cruz Azul después de un gran periodo de sequía en donde pocos creían en él. Hoy, podría decirse que el canterano de Pumas es uno de los baluartes más importantes que tiene Joel Huiqui.

Amaury García, de ser odiado a ser estandarte en Cruz Azul

Fue hace unos años cuando Cruz Azul confirmó el fichaje de Amaury García, jugador que nunca pudo trascender en Pumas y que prácticamente llegó como descarte a La Noria con la intención de sumar los minutos que no pudo tener en el Pedregal en sus inicios como profesional.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

El comienzo de Amaury García en Cruz Azul era poco alentador; de hecho, este combinaba sus actuaciones en el banquillo con la Sub-21. Sin embargo, todo cambió a raíz de la llegada de Nicolás Larcamón, quien con el paso de los meses comenzó a darle más rodaje.

Esta situación se combinó con los llamados de Erik Lira a la Selección Mexicana, una oportunidad que aprovechó para jugar como tercer central. Fue así como, con el paso de los partidos, Amaury pasó de ser un elemento de banca a hoy tener muchos duelos de titular en el Apertura 2026.

¿Cuántos minutos registra Amaury García en Cruz Azul?

Amaury García, quien estaría cerca de renovar su contrato con Cruz Azul, ha tenido la mayor cantidad de minutos con La Máquina en los últimos dos torneos. De hecho, el portal Transfermarkt menciona que, hasta ahora, el mexicano registra 1,939 minutos en 43 duelos disputados.