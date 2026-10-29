Cruz Azul, América, Chivas o Pumas; ¿quién tiene el peor cierre de calendario en el Apertura 2026?

Este fin de semana se llevará a cabo la Jornada 15 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, por lo que estamos a solo tres fechas para que inicie la fiesta grande del futbol mexicano. Ante ello, vale la pena conocer más respecto al calendario de América, Chivas, Cruz Azul y Pumas.

cruz azul

De los cuatro equipos considerados grandes del balompié azteca, tres de ellos se encuentran en zona de Liguilla disputando los primeros lugares, mientras que el último, Pumas, está lejos de la zona de los ocho mejores lugares, por lo que su cierre de torneo debe ser perfecto.

¿Quién tiene un calendario más accesible entre América, Chivas, Cruz Azul y Pumas?

Lo primero a tener en cuenta es que, en esencia, ninguno de los cuatro equipos grandes del futbol mexicano tendrá un cierre de torneo accesible. Dicho lo anterior, parece que Chivas es el club que más posibilidades tiene de sumar unidades interesantes en esta fase final.

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Una tarde en el gym de la Cantera 🌓 #SiemprePumas https://t.co/K1i8VaYlDP — PUMAS (@PumasMX) October 28, 2026

El Rebaño Sagrado primero enfrentará al Atlante en un duelo accesible en su cancha y ante su gente. Posteriormente tendrá que medirse como visitante a los Esmeraldas del León para, después, cerrar la fase regular en su casa y ante su gente frente a la Máquina de Cruz Azul.

Pumas también enfrentará a rivales “a modo” como Puebla; sin embargo, su cierre será de alarido al medirse a las Águilas y a los Rayados de Monterrey, motivo por el cual podría considerarse este uno de los cierres más complicados para cualquier equipo de la Liga BBVA MX.

¿Contra qué equipos cierran América y Cruz Azul?

América, actual líder del torneo, tendrá que enfrentar a los Diablos Rojos del Toluca, así como a Pumas y los Tigres. Cruz Azul, por su parte, deberá hacer lo propio frente a los Esmeraldas de León, el conjunto de la Sultana del Norte y el Rebaño Sagrado en el cierre del torneo.