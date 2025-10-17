Cruz Azul vs América: ¿Cuál es el dato en el que Kevin Mier SUPERA a Luis Malagón?

Kevin Mier ha tenido algunas desconcentraciones desde que llegó a Cruz Azul , y estas se han visto reflejadas con más fuerza en cada uno de los clásicos que ha disputado con América. Sin embargo, ¿sabías que existe una estadística en la cual supera a Luis Ángel Malagón, guardameta mexicano?

El Clásico Joven del futbol mexicano llega días después del parón por la Fecha FIFA, por lo que tanto Kevin Mier como Luis Malagón apenas se reintegraron a sus escuadras luego de estar con Colombia y México. En ese sentido, luce llamativo conocer el número con el cual Mier llega “mejor librado” que Malagón.

¿Qué estadística pone a Kevin Mier por encima de Luis Ángel Malagón?

A lo largo del torneo Apertura 2025, Kevin Mier ha tenido la fortuna de realizar un total de 28 atajadas en 12 compromisos. Este dato es mayor al que ostenta Luis Ángel Malagón, quien en diez compromisos apenas suma 20 atajadas; es decir, menos que el cancerbero de Cruz Azul.

Si bien este dato luce llamativo dado que habla de la forma en cómo el colombiano ha impactado en Cruz Azul, un punto a destacar es que es América quien ha recibido menos goles goles en la temporada con 11 dianas, por las 15 que los celestes han recibido con Kevin Mier como portero titular.

Luis Malagón, ¿dolido mentalmente para este Clásico Joven?

Un punto a tomar en cuenta es que Luis Ángel Malagón llega a este Clásico Joven después de haber recibido cuatro goles de parte de Colombia en el duelo amistoso ante México, un hecho que podría generar ciertas complicaciones si es que no toma tal situación de la mejor manera posible.

¿Cómo llegan Cruz Azul y América a este Clásico Joven?

América y Cruz Azul llegan a este duelo como dos de los mejores cinco equipos del Apertura 2025, pues mientras los azulcremas son sublíderes de la tabla general, los celestes llegan como el cuarto mejor club del torneo. El Clásico Joven se llevará a cabo este sábado en punto de las 21:06 horas en el Olímpico Universitario.