¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a las 1000 anotaciones en su carrera?

La última Fecha FIFA trajo consigo nuevas anotaciones para Cristiano Ronaldo , único jugador que está realmente cerca de llegar a las 1000 dianas en su historia como futbolista profesional. Ahora bien, ¿cuántos goles oficiales le faltan para igualar y, a su vez, superar esta codiciada marca?

¡Gol de Cristiano Ronaldo! | Al-Akhdoud 0-2 Al-Nassr | Liga Saudí

Cristiano Ronaldo es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo y el mejor goleador de todos los tiempos, pues es el único que ha superado la marca de los 900 goles contando clubes y Selección. Ante ello, ¿sabías que le faltan poco más de 50 para superar las 1000 dianas?

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los 1000?

Gracias al doblete que obtuvo en los últimos días, Cristiano Ronaldo tuvo la fortuna de llegar a un total de 948 anotaciones contando su participación en equipos como el Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al Nassr, así como la representación que contínuamente tiene en la Selección de Portugal.

En otras palabras, al delantero de 40 años de edad únicamente le faltan 52 anotaciones para igualar la marca de las 1000 dianas en su historia, por lo que, con 53, se convertiría en el primer futbolista en sobrepasar esta cantidad de todos los tiempos, lo cual agrandaría aún más su legado.

¿Cuántos goles tiene Lionel Messi en comparación con Cristiano Ronaldo?

La comparación más clara que existe en la actualidad radica en la cantidad de goles que Lionel Messi tiene en relación al portugués. En estos momentos, el astro argentino cuenta con 886 dianas, aunque también es preciso mencionar que tiene menos partidos disputados que el delantero del Al Nassr.

¿Cristiano superará la barrera de los 1000 goles en el Mundial 2026?

Cual si se tratara de un cuento de hadas, Cristiano Ronaldo puede igualar -y superar- esta marca nada más y nada menos que en la Copa del Mundo del 2026. Este análisis se realiza de acuerdo con los partidos que al jugador le restan antes del Mundial, así como el promedio goleador que tiene en los últimos meses.