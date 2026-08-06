Cruz Azul o América; ¿quién es el equipo de la década hasta ahora?

Mucho se ha hablado respecto al gran nivel que varios equipos han demostrado desde el 2020 a la fecha, destacando nombres como el Toluca, las Chivas, los Tuzos y los Tigres. Sin embargo, entre estos también sobresalen dos nombres más: Cruz Azul y el Club América.

cruz azul

La realidad es que, al menos en cuanto a títulos se refiere, celestes y azulcremas pelean directamente el mote al mejor equipo de la década por lo que han hecho los últimos seis años y medio. Ahora bien, ¿quién de los dos tiene más campeonatos entre América y Cruz Azul?

¿Quién es el equipo de la década hasta ahora entre Cruz Azul y América?

En estos momentos, tanto Cruz Azul como América cuentan con un total de seis campeonatos; es decir, un promedio de un título por año. En el tercer lugar se encuentran los Diablos Rojos del Toluca con cinco trofeos, mientras que el Top 4 es para el conjunto hidalguense con cuatro títulos.

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Cruz Azul registra seis títulos hasta ahora, mismos de los cuales destacan dos de Liga BBVA MX, uno más de Concachampions y el último Campeón de Campeones, mismo en donde el cuadro dirigido por Joel Huiqui venció al Toluca. Sin embargo, en este torneo disputarán tres más, siendo estos la Leagues Cup, la Campeones Cup y el Apertura 2026.

Del otro lado de la moneda se encuentra el conjunto de Coapa, mismo que también suma seis títulos en la década hasta ahora. No obstante, y a diferencia de lo que ocurre con su rival, tres de estos han sido de Liga BBVA MX, mismos que lo convirtieron en el primer tricampeón en la historia de los torneos cortos.

¿Cuál es el diferenciador más grande entre ambos?

Si las cosas se mantienen de la misma forma entre ambas instituciones durante los próximos años, todo haría indicar que el diferenciador más palpable sería lo ocurrido en el Clausura 2024, cuando el Club América sumó un título precisamente derrotando a un Cruz Azul que, en ese momento, estaba liderado por Martín Anselmi.