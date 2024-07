OFICIAL Cruz Azul anuncia el fichaje y regreso de Luis Romo

Cruz Azul se prepara para el arranque del Clausura 2024 ya con seis incorporaciones oficiales, incluyendo al defensor y seleccionado mexicano, Jorge Sánchez, quien fue el último presentado en las instalaciones de La Noria y está bajo las órdenes de Martín Anselmi, pero no la última incorporación, esa es una de las más esperadas por parte de la afición de Cruz Azul, el regreso de Luis Romo al conjunto cementero.

Romo llega procedente de Rayados de Monterrey luego de unas temporadas en el conjunto de la Sultana del Norte tras conseguir el noveno título con Cruz Azul en el Clausura 2021.

Los refuerzos de Cruz Azul

Luis Romo se convierte en el sexto refuerzo de cara al siguiente torneo luego de las llegadas del griego Giorgos Giakoumakis, y los mexicanos, Jorge Sánchez, Andrés Montaño, Amaury García y Fernando Samano.

VUELVE UN CAMPEÓN 🏆



¡BIENVENIDO A CASA, LUIS! 💙

Curiosamente, Luis Romo podría debutar en la Jornada 2 frente a su ahora ex equipo en el Gigante de Acéro cuando la Máquina de Cruz Azul visite a Rayados en su segundo compromiso del certamen.

Por su parte La Máquina debutó el Apertura 2024 frente a Mazatlán en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes el pasado sábado con un triunfo de último minuto.

Calendario del Cruz Azul en el Apertura 2024

Jornada 1: vs. Mazatlán FC el sábado 6 de julio.

Jornada 2: visita al Monterrey el sábado 13 de julio.

Jornada 3: vs. Tijuana al martes 16 de julio.

Jornada 4: vs. Toluca el sábado 20 de julio.

Jornada 5: visita al Querétaro el viernes 23 de agosto.

Jornada 6: vs. América el sábado 31 de agosto.

Jornada 7: visita al León el sábado 14 de septiembre.

Jornada 8: visita al Atlético de San Luis el martes 17 de septiembre.

Jornada 9: vs. Chivas el sábado 21 de septiembre.

Jornada 10: visita al Pachuca el sábado 28 de septiembre.

Jornada 11: vs. Necaxa el domingo 6 de octubre.

Jornada 12: visita al Puebla el viernes 18 de octubre.

Jornada 13: vs. FC Juárez el miércoles 23 de octubre.

Jornada 14: visita a Pumas el sábado 26 de octubre.

Jornada 15: vs. Santos Laguna el sábado 2 de noviembre.

Jornada 16: visita al Atlas el miércoles 6 de noviembre.

Jornada 17: vs. Tigres el sábado 9 de noviembre.