ÚLTIMA HORA: Cruz Azul anuncia firma de importante elemento para el siguiente torneo de la Liga BBVA MX

Este miércoles 29 de octubre del 2025, el conjunto de Cruz Azul confirmó en sus redes sociales que renovó su contrato con la empresa mexicana encargada de desarrollarle los diseños de sus uniformes.

El equipo Celeste lleva desde 2023 trabajando de la mano de la empresa mexicana y ahora tienen una extensión que seguirá desde el Apertura 2026.

"El Club de Futbol Cruz Azul se complace en anunciar la renovación de nuestro contrato con Pirma, orgullosa marca 100% mexicana de ropa deportiva

Ha vestido a todas las categorias de La Máquina desde 2023, acompañándonos en momentos imborrables como la séptima CONCACAF o, próximamente, el Derbi de las Américas".

La afición tiene opinión dividida por la renovación

Los aficionados se hicieron escuchar en las redes sociales pues en la publicación del equipo dieron a conocer que un sector se encuentra feliz por la renovación al sacar diseños que les han gustado.

Por otra parte, hay un sector que no termina por estar contenta ya que considera que deben de mejorar la calidad de las playeras y que esperaban que cambiaran a una marca más conocida.

"Se han rifado pero nomas por ser nosotros le suben los precios, es la misma calidad que las de el puebla y esas estan en 1500"

"QUE BUENA NOTICIAW"

"Bonitos los últimos diseños, pero en calidad falta mucho por mejorar"

"Nombre! La verdad esperaba que cambiaran a una marca de mayor calidad!"