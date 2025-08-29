En Cruz Azul revelaron su postura respecto a los microciclos de la Selección Mexicana

La Máquina de Cruz Azul cuenta con seis convocados a la Selección Nacional de cara a la fecha FIFA de la próxima semana donde el combinado nacional se medirá a Japón y a Corea del Sur, un número importante que en Cruz Azul destacan por el buen nivel que han mostrado en el arranque del Apertura 2025 que los tiene en el tercer lugar de la tabla general.

“Estamos frente a una muy próxima cita mundialista en la que todo el medio tendríamos que estar muy comprometidos con ayudar de la mejor manera a nuestro seleccionador, al ‘Vasco’, en esa línea, en lo que a nosotros respecta y en lo que nosotros podemos tener impacto a lo que son los jugadores seleccionables, están en un muy buen nivel en términos de entrenabilidad, de motivación, de estar muy claros en todo lo que se van jugando partido a partido, y de esa manera siento de que hoy las opciones que él maneja de nuestro plantel, en caso de ser convocados y saltar a competir lo van a hacer de excelente manera, no tengo duda”, mencionó Nicolás Larcamón en conferencia de prensa.

La Máquina, alineada con lo que necesite la Selección Mexicana

Por otro lado, en la Noria apoyarán en todo lo que se pueda a las selecciones mexicanas de todas las categorías incluyendo estos microciclos que se están realizando y servirán de cara a la próxima Copa del Mundo.

“Y cómo me caen (Microciclos), yo me alineo, me alineo con la planeación que tenga la selección, que tenga Javier. A veces creo que el medio en general, la opinión pública, está pendiente de que en estos amistosos que que en algún momento hicieron, o en estos microciclos, no sé, salgan seis siete jugadores, que no es para eso, en definitiva el objetivo es poder analizar algunas situaciones de jugadores que quizás están en ese universo de jugadores que no los puede hacer competir, pero de esta manera los puede valorar, los puede tener algunos entrenamientos, y me parece sumamente inteligente por parte del seleccionador y de su cuerpo técnico”, finalizó Larcamón.

