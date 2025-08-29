Nadie apostaba por él y hoy sería uno de los hombres de confianza de André Jardine en América

Dagoberto Espinoza se ha ganado un puesto en la titularidad del América en este Apertura 2025, pues es parte fundamental en el esquema de André Jardine. El futbolista es canterano de las Águilas y, cuando nadie daba un peso por él, apareció el brasileño que lo debutó en la Liga BBVA MX. Hoy tiene un precio de 2.5 millones de euros y en el club creen que borrará a Kevin Álvarez .

El lateral derecho poco a poco se ha ganado un puesto en el 11 titular del América, pues el entrenador le dio toda la confianza al inscribirlo como parte de la plantilla para el Apertura 2025 pese a solo tener 21 años. Espinoza inició con el pie derecho este torneo al anotar el gol del triunfo de los suyos ante Querétaro en la jornada 4 .

@dago_240 Dagoberto Espinoza se ha ganado a confianza de André Jardine y actualmente es titular en América

Dagoberto es uno de los hombres de confianza de André pues, de las 6 fechas que van de la presente temporada, el mexicano ha saltado a la cancha como titular en 4 ocasiones, aunque solo en una de ellas permaneció en el terreno de juego hasta el silbatazo final.

El canterano ha mandado a la banca a Kevin Álvarez, que en este torneo solo ha sido titular en 2 encuentros (contra Xolos de Tijuana y Necaxa). En ellos Espinoza no vio actividad por quedarse en la banca.

El impresionante crecimiento de Dagoberto Espinoza en 2025

Dagoberto Espinoza se está consolidando con América en el segundo semestre de 2025, 2 años después de debutar en Primera División. El lateral derecho ha tenido un crecimiento exponencial en cuestión de precio; pues, de valer 100 mil euros (más de 2 millones de pesos) en sus inicios, ahora cuesta 2.5 millones (54.5 millones de pesos).

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, Espinoza incrementó su valor en marzo de este año a 2 millones de euros (43.6 millones de pesos), pero su punto más alto fue 2 meses después al aumentar 500 mil euros más (casi 11 millones de pesos).

El proceso del canterano en la Selección Mexicana

Dagoberto Espinoza ha sido convocado en las categorías menores de la Selección Mexicana. Fue en 2023 cuando el entrenador Raúl Chabrand lo consideró en el equipo Sub-23 para disputar el Torneo Maurice Revello de ese año, justa en la que el combinado azteca y el lateral derecho quedaron subcampeones.