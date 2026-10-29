Cruz Azul aún aspira al liderato: estos son los partidos que le quedan en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

La Máquina Celeste de Cruz Azul, antes del arranque de la Jornada 15, suma 26 puntos, colocándose en el segundo lugar de la tabla general, tan solo dos unidades por debajo del América. El equipo enfrenta un calendario complicado, teniendo únicamente un partido más como local rumbo a la Liguilla del Apertura 2026.

El conjunto cementero arrastra una inercia positiva, sumando cinco partidos sin perder en el actual torneo (Toluca, Pumas, Juárez, Pachuca y Querétaro). En este lapso, el técnico Joel Huiqui encontró el equilibrio ideal, dándole minutos a todo su plantel y logrando un excelente nivel competitivo en cada uno de sus jugadores.

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Los partidos que le quedan en el Apertura 2026 de la Liga MX antes de la Liguilla

La Máquina Celeste entra a la recta final de la fase regular con el firme objetivo de arrebatar el primer lugar general. A los celestes le restan tres compromisos clave para definir su posición antes de la "Fiesta Grande":

El primer desafío en este cierre de torneo será en la Jornada 15, cuando Cruz Azul reciba a la escuadra del León el próximo domingo 1 de noviembre en punto de las 19:10 horas (tiempo del centro de México).

Posteriormente, el cuadro de La Noria tendrá que afrontar una dura prueba en calidad de visitante. El sábado 7 de noviembre a las 17:00 horas, los dirigidos por Huiqui se meterán a la cancha del Estadio Universitario para disputar la Jornada 16 ante los Tigres de la UANL.

Finalmente, el calendario regular concluirá con otra complicada visita. El domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas, el equipo viajará a Jalisco para afrontar la Jornada 17 en el Estadio Akron frente a las Chivas del Guadalajara, cerrando así sus compromisos previos a las finales.

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Así va la Tabla General de la Liga MX en el Apertura 2026

América: 28 puntos

Cruz Azul: 26 puntos

Guadalajara: 26 puntos

Atlas: 24 puntos

Toluca: 23 puntos

León: 22 puntos

Tijuana: 21 puntos

Monterrey: 20 puntos

Querétaro: 20 puntos

Santos: 19 puntos

San Luis: 19 puntos

Pumas: 17 puntos

Pachuca: 16 puntos

Puebla: 16 puntos

Tigres: 15 puntos

Atlante: 14 puntos

Necaxa: 10 puntos

Juárez: 5 puntos



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