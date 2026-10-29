El INESPERADO goleador que Cruz Azul encontró rumbo a la Liguilla del Apertura 2026

El inesperado goleador que ha sorprendido en las filas de Cruz Azul rumbo a la Liguilla del Apertura 2026 es el mediocampista mexicano Andrés Montaño.

A pesar de no ser un delantero centro nominal, el portador del dorsal "10" atraviesa el mejor momento de su carrera desde su llegada a La Máquina. Su contundencia ha tomado un rol protagónico en el esquema del director técnico Joel Huiqui, convirtiéndose en el motor ofensivo del equipo en el cierre de la fase regular.

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El impacto del mexicano está respaldado por una racha histórica, ha marcado gol de forma consecutiva en cuatro jornadas del certamen (ante Pumas, FC Juárez, Pachuca y Querétaro). Con esta inercia, se une a un selecto grupo de romperredes celestes en torneos cortos desde el 2020, sentándose en la misma mesa que Jonathan Rodríguez, Santiago Giménez y José Paradela.

Además de promediar un gol cada 98.7 minutos de juego (superando la efectividad de atacantes como Gabriel "Toro" Fernández y Nicolás Ibáñez), Montaño llegó a 10 anotaciones como celeste. Esta cifra le permitió empatar a Héctor Adomaitis en el cuarto lugar histórico de los jugadores con el dorsal "10" más goleadores del club.

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El gran momento individual de Andrés Montaño ha impulsado directamente los objetivos colectivos en La Noria. Con 26 puntos acumulados, Cruz Azul se mantiene en la contienda por el liderato de la Liga MX.

Con esta inercia, en las últimas horas surgió información apuntando a que la directiva celeste y el mediocampista mexicano ya iniciaron pláticas para renovar su contrato, mismo que presuntamente expira en 2027. Diversos reportes aseguran que las negociaciones fluyen por buen camino, impulsadas principalmente porque el jugador se siente pleno y feliz vistiendo la camiseta cementera.

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