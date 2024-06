El calendario del Cruz Azul en el Apertura 2024 de la Liga BBVA MX

Ya se conocen las fechas de los partidos del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX, certamen que dará inicio el viernes 5 de julio y al que Cruz Azul llegará con ilusiones renovadas. La escuadra subcampeona del balompié mexicano quiere sacarse la espinita de la derrota contra el América en la final de hace unas semanas y sumarle un trofeo más a una de las vitrinas más nutridas de México. Ya se conoce el camino de ‘La Máquina’ rumbo a la décima.

Cruz Azul iniciará el Apertura 2024 midiéndose en en Estadio Ciudad de los Deportes al Mazatlán de Víctor Manuel Vucetich el sábado 6 de julio en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México. Cabe recordar que en el primer juego de la era de Martín Anselmi, los azules cayeron por la mínima en casa cuando recibieron al Pachuca, después de eso construyeron un gran semestre que les permitió llegar hasta el duelo por el campeonato.

Los cementeros cerrarán el segundo fin de semana de acciones cuando viajen a la Sultana del Norte para medirse a los Rayados de Monterrey en un duelo que servirá como reedición de la semifinal el Clausura 2024, donde los capitalinos avanzaron gracias a la posición en la tabla. Dicho compromiso se jugará el domingo 14 de julio en punto de las 21:00 horas (TCM).

Hablando de revanchas, el Cruz Azul tendrá la oportunidad de hacerla efectiva en la Jornada 6, cuando los azulcremas visiten los dominios del conjunto de Anselmi para disputar un encuentro donde se pondrá en juego más que solo los tres puntos.

Para ese entonces se espera que en La Noria cuenten con un 11 reforzado que incluiría la presencia del delantero griego Giorgos Giakoumakis, por el que ‘La Máquina’ le habría ofrecido $10 millones de dólares al Atlanta United de la MLS.

Calendario del Cruz Azul en el Apertura 2024

Jornada 1: vs. Mazatlán FC el sábado 6 de julio.

Jornada 2: visita al Monterrey el sábado 13 de julio.

Jornada 3: vs. Tijuana al martes 16 de julio.

Jornada 4: vs. Toluca el sábado 20 de julio.

Jornada 5: visita al Querétaro el viernes 23 de agosto.

Jornada 6: vs. América el sábado 31 de agosto.



Jornada 7: visita al León el sábado 14 de septiembre.

Jornada 8: visita al Atlético de San Luis el martes 17 de septiembre.

Jornada 9: vs. Chivas el sábado 21 de septiembre.

Jornada 10: visita al Pachuca el sábado 28 de septiembre.

Jornada 11: vs. Necaxa el domingo 6 de octubre.

Jornada 12: visita al Puebla el viernes 18 de octubre.

Jornada 13: vs. FC Juárez el miércoles 23 de octubre.

Jornada 14: visita a Pumas el sábado 26 de octubre.

Jornada 15: vs. Santos Laguna el sábado 2 de noviembre.

Jornada 16: visita al Atlas el miércoles 6 de noviembre.

Jornada 17: vs. Tigres el sábado 9 de noviembre.

