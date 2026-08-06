Cruz Azul haría NUEVOS CAMBIOS en su XI para enfrentar al Philadelphia en la Leagues Cup

Este jueves 6 de agosto se llevará a cabo el primer juego de Cruz Azul dentro de la temporada 2026 de la Leagues Cup, un torneo en donde se mide lo mejor de la MLS contra las estrellas de la Liga BBVA MX y en donde el cuadro cementero ha tenido decepcionantes actuaciones hasta ahora.

cruz azul

A diferencia del pasado reciente, Cruz Azul llega a esta Leagues Cup como el campeón de la Liga BBVA MX, por lo que el cuadro dirigido por Joel Huiqui tiene la obligación de demostrar de qué está hecho en el campo. ¿Qué alineación podría soltar el entrenador nacional para este compromiso?

La alineación que Huiqui presentaría para el Cruz Azul vs Philadelphia

Joel Huiqui apenas registra una derrota en los 11 partidos que ha dirigido con Cruz Azul, aunque esta se dio precisamente el fin de semana pasado ante el Atlante. En este compromiso, el entrenador mexicano realizó una serie de modificaciones que, sin duda, afectaron el accionar del club.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Y es que, elementos como Andrés Gudiño, Andrés Montaño, Luka Romero, Nico Ibáñez y Christian Ebere, que normalmente no son titulares en el club, lo fueron en la derrota ante los Potros, por lo que todo haría indicar que los cuatro primeros (salvo Ebere, que no viajó con el club) volverían a la banca.

Con ello, el XI que Cruz Azul presentaría en el duelo ante el Philadelphia Union estaría confirmado por Kevin Mier en la portería, Omar Campos, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Willer Ditta y Jeremy Márquez en la defensa. En el centro del campo estarían Charly Rodríguez, Agustín Palavecino, José Paradela y Erik Lira, mientras que el eje de ataque sería Gabriel Fernández.

¿Cuántos títulos oficiales tiene Cruz Azul en su historia?

Después de lo ocurrido en los últimos tres meses en donde obtuvieron el título de la Liga BBVA MX y el Campeón de Campeones, Cruz Azul llegó a los 28 campeonatos oficiales en su historia, posicionándose en el segundo lugar general solo por debajo del América y superando a Chivas por dos trofeos.