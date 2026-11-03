DT de Cruz Azul confirma cambios en el mediocampo rumbo a la Liguilla; ¿quién será el sacrificado?

Cruz Azul obtuvo un triunfo más como local en este torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de la victoria frente a León por 2-1, por lo que en estos momentos se encuentra calificado a una Liguilla más con la intención clara de repetir lo que ocurrió en la temporada anterior.

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Y es que, con el triunfo ante la escuadra Esmeralda, Cruz Azul recuperó la tercera posición de la tabla general; sin embargo, se encuentra con la misma cantidad de puntos que América y Chivas. A pesar de ello, Joel Huiqui no descarta cambios en el mediocampo para la Liguilla.

¿Joel Huiqui moverá nuevamente su esquema táctico en Cruz Azul para la Liguilla?

El técnico mexicanos sorprendió a todos con la vuelta de Kevin Mier al cuadro titular pese a las buenas actuaciones demostradas por Andrés Gudiño. Del mismo modo, fue cuestionado en rueda de prensa respecto a la posibilidad de ver a Andrés Montaño y José Paradela juntos en un mismo juego.

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“Combinarlos a todos es imposible, pero sí darle esa rotación, esas variantes, dependiendo de lo que requiere también el rival (...) El análisis del cuerpo técnico se enfoca en estudiar a cada oponente para tomar las mejores decisiones en la alineación titular. Intentar que podamos planear un partido donde nos permita hacerle más daño al rival”, mencionó.

¿Qué jugadores serían sacrificados para que Paradela y Montaño sean titulares?

Si Joel Huiqui decide apostar por ambos elementos en el centro del campo, y considerando que Agustín Palavecino y Charly Rodríguez han recuperado su nivel, todo haría indicar que el posible sacrificado en Cruz Azul para la próxima Liguilla del Apertura 2026 sería Erik Lira.

Otra combinación que Cruz Azul puede mostrar es mandar a Erik Lira como tercer central, una posición que ya conoce, para darle cabida a estos cuatro elementos en el centro del campo. De ser así, los sacrificados estarían entre Amaury García, Gonzalo Piovi y Jesús Orozco Chiquete.