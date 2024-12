Cruz Azul tuvo un año de ensueño, en cuanto a torneo regular se refiere. En el tema de la Liguilla, las cosas no fueron como hubieran esperado, pues en uno se quedaron como subcampeones, tras caer en la Final del Clausura 2024 frente al América; mientras que, en el Apertura 2024, se quedaron en las semifinales del certamen, donde también perdieron frente a las Águilas.

Ahora, están de vacaciones, y de hecho tendrán Home Office, para así estar más días en casa, pero serán monitoreados de forma remota, y el que no cumpla tendrá que presentarse en La Noria, para hacer de forma correcta su pretemporada de cara al siguiente año.

Resumen: Cruz Azul 3-4 América | Semifinal Vuelta Apertura 2024

¿Cuándo y contra quien debuta Cruz Azul en el Clausura 2025?

Ahora, el equipo que dirige Martín Anselmi tendrá que darle vuelta a la página y ya pensar en el Clausura 2025, torneo que arranca el próximo 10 de enero. Aunque ellos harán su debut el sábado 11 del mismo mes, cuando reciban al Atlas en la Jornada 1, aunque aún no se confirma el estadio en donde jugarán, lo que parece un hecho es que saldrán de la Ciudad de los Deportes.

En los próximos días se hará oficial cual será su casa provicional, y todo indica que sería Ciudad Universitaria, pero de acuerdo con últimos reportes, los aficionados de los Pumas estarían juntando firmas para evitar que La Máquina tenga partidos de local en dicho inmueble.

MEXSPORT

Las fechas de los partidos más importantes de Cruz Azul en el Clausura 2024

Y de cara al Clausura 2025, aquí te contamos los encuentros más relevantes de Cruz Azul en el semestre.

Tigres vs Cruz Azul | Jornada 7 | sábado 15 de febrero

Cruz Azul vs Monterrey | Jornada 11 | sábado 8 de marzo

Chivas vs Cruz Azul | Jornada 13 | sábado 20 de marzo

Cruz Azul vs Pumas | Jornada 14 | sábado 5 de abril

América vs Cruz Azul | Jornada 15 | sábado 12 de abril

Toluca vs Cruz Azul | Jornada 17 | sábado 19 de abril