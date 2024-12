‘Conejo’ Pérez y Buffon, tienen fraternal encuentro ¿Recordaron el Italia vs México del 2002?

Este miércoles, el ex arquero mexicano Óscar ‘Conejo’ Pérez subió a sus historias de Instagram, una imagen en la que se le ve emocionado, junto a un arquero con el cual, tiene una historia de hace 22 años.

El ex guardameta de Tuzos del Pachuca, Cruz Azul, Tigres, San Luis, Jaguares y Necaxa, al parecer estuvo en Qatar en el marco de la entrega de premios The Best y en el encuentro de la Copa Intercontinental entre Pachuca y Real Madrid.

¿Cómo fue el encuentro del ‘Conejo’ Pérez y Buffon?

El ex portero de la Selección Mexicana, y que se retiró del futbol profesional el 13 de junio del 2019, tras 26 años como profesional y a la edad de 46 años de edad, subió una imagen junto a Buffon, junto al texto:



“Un gusto saludarte”, expresó Pérez, aunque en el encuentro pudo haber una conversación más larga.

Buffon tuvo una carrera similar a la del Conejo Pérez ; el italiano se marchó del futbol profesional luego de 28 años en las canchas y a los 45 años de edad.

¿Conejo Pérez y Buffon, habrán recordado el partido del Mundial de Corea-Japón 2002?

Uno de los momentos, o tal vez el momento que más recuerdan, sea aquel encuentro del 13 de junio del 2002, juego en el que ambas selecciones tenían su tercer partido en fase de grupos.

En aquel juego, Óscar Pérez fue titular por México y Buffon por Italia; en el caso del arquero ex de Juventus, recibió un gol ‘imposible’ de Jared Borgetti, y ha manifestado en diferentes ocasiones que fue uno de los mejores goles que le marcaron, junto a la chilena de Cristiano Ronaldo.



Por los del país de la bota, anotó Del Piero al minito 85, en juego que terminó 1-1.

Entre México e Italia es una de las grandes páginas en la historia del futbol.